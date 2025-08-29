Te nazwiska warto zapamiętać. Yamal, Cubarsi i sześciu Polaków

Lamine Yamal i Pau Cubarsi znaleźli się na szczycie rankingu najlepszych młodych piłkarzy. Na szerszej liście można znaleźć również sześciu Polaków.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal na szczycie. Na liście też sześciu Polaków

Lamine Yamal został uznany za najlepszego młodego piłkarza na świecie w rankingu sporządzonym przez serwis CIES Football Observatory. Na drugim miejscu sklasyfikowano innego piłkarza FC Barcelony, a mianowicie Pau Cubarsiego. Z kolei podium uzupełnił Warren Zaire-Emery z PSG.

Warto jednak zwrócić uwagę na całą listę 200 najlepszych piłkarzy, którzy nie ukończyli 20 roku życia. W obszernym zestawieniu znalazło się miejsce dla sześciu Polaków. Trzech z nich można regularnie śledzić na boiskach Ekstraklasy, natomiast pozostali reprezentują zagraniczne kluby.

Najwyżej sklasyfikowany z Polaków został Michał Gurgul z Lecha Poznań. Lewy obrońca Kolejorza plasuje się na 75. pozycji. Następnie na 115. miejscu odnajdziemy Filipa Rózgę, który tego lata zamienił Cracovię na Sturm Graz. Natomiast trzecim z Biało-czerwonych jest Adrian Przyborek, zawodnik Pogoni Szczecin.

Wyróżnienie otrzymali także Jan Faberski z Ajaxu Amsterdam (130. pozycja), Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok (170. miejsce) oraz Dominika Sarapata, który w styczniu 2025 roku odszedł z Górnika Zabrze do FC Kopenhagi (186. lokata).

Najlepsi młodzi piłkarze wg CIES Football Observatory

1. Lamine Yamal (FC Barcelona)

2. Pau Cubarsi (FC Barcelona)

3. Warren Zaire-Emery (PSG)

4. Estevao (Chelsea/Palmeiras)

5. Franco Mastantuono (Real Madryt / River Plate)

6. Jorrell Hato (Chelsea/Ajax)

7. Roger Fernandes (Braga)

8. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

9. Geovani Quenda (Chelsea/Sporting)

10. Elias Montiel (Pachuca)

———————————————

75. Michał Gurgul (Lech Poznań)

115. Filip Rózga (Sturm Graz/Cracovia)

122. Adrian Przyborek (Pogoń Szczecin)

130. Jan Faberski (Ajax Amsterdam)

170. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok)

186. Dominik Sarapata (FC Kopenhaga)

Jak powstał ranking CIES Football Observatory?

Każdy piłkarz otrzymał odpowiedni współczynnik i na jego podstawie przyporządkowano go do danego miejsca w zestawieniu. Wynik, o którym mowa, powstaje z połączenia dwóch wskaźników.

Pierwszy to indeks wydajności – obliczany na podstawie danych zbieranych przez firmę Impect, czyli typowe statystyki gry (jak podania, pressing, odbiory, udział w akcjach bramkowych itd.).

Drugi to indeks doświadczenia – uwzględniający liczbę rozegranych minut, ale z poprawką na poziom sportowy tych meczów. Innymi słowy, minuty w Lidze Mistrzów czy topowej lidze „ważą” więcej niż minuty np. w niższej klasie rozgrywkowej. Na końcu oba wskaźniki są uśredniane i to daje końcowy wynik zawodnika.