Lamine Yamal znów w centrum uwagi. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

16:35, 27. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Football-observatory.com

Lamine Yamal został wyróżniony przez portal Football-observatory.com, wybierający najlepszego gracza do lat 20. Głównym kryterium była ocena spotkań rozegranych w 2025 roku.

Lamine Yamal
fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal zdecydowanie najlepszy

Lamine Yamal to cudowne dziecko FC Barcelony, które znalazło się na szczycie modelu statystycznego Międzynarodowego Centrum Studiów Sportowych (CIES Football Observatory). Młody hiszpański zawodnik osiągnął ocenę 97,7. Wynik ten jest średnią dwóch wartości: wskaźnika wydajności, obliczanego na podstawie danych zbieranych przez partnera statystycznego Impect, oraz wskaźnika doświadczenia, który zależy od liczby rozegranych minut, ważonych jednocześnie poziomem sportowym spotkań.

Lamine Yamal wyprzedził w rankingu m.in. swojego klubowego kolegę Pau Cubarsiego, a także zawodnika Paris Saint-Germain Warrena Zaire-Emery’ego. Tuż za podium znaleźli się natomiast Roger Fernandes z SC Bragi oraz Geovani Quenda ze Sportingu. Pierwszy z wymienionych jest jednocześnie najwyżej sklasyfikowanym piłkarzem, który nie występuje w ligach z TOP 5 w Europie.

Najlepszym wynikiem spośród zawodników grających poza Europą może pochwalić się Elias Montiel z meksykańskiej Pachuki. Zawodnik wyprzedził m.in. Rayana Vitora z Vasco da Gama oraz Santiago Andino z Godoy Cruz.

W pierwszej dwusetce zawodników znaleźli się reprezentanci aż 48 lig. W tym gronie są także przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy – Michał Gurgul z Lecha Poznań, Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin oraz Oskar Pietruszewski z Jagiellonii Białystok.

Pierwsza dziesiątka zestawienia

1. Lamine Yamal ( FC Barcelona ) – 97,7;
2. Pau Cubarsi (FC Barcelona) – 93,4;
3. Warren Zaire-Emery (PSG) – 87,8;
4. Estevao (Chelsea/Palmeiras) – 86,7;
5. Franco Mastantuono (Real Madryt / River Plate) – 85,4;
6. Jorrell Hato (Chelsea/Ajax) – 84;
7-8. Roger Fernandes (Braga) – 83,9;
7-8. Myles Lewis-Skelly (Arsenal) – 83,9;
9. Geovani Quenda (Chelsea/Sporting) – 83,8;
10. Elias Montiel (Pachuca) – 83,2.

