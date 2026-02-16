Girona - Barcelona to jedyne poniedziałkowe spotkanie 24. kolejki La Liga. Poznaliśmy oficjalne składy na derby Katalonii. Robert Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona - RCD Mallorca)

Girona – Barcelona: wyjściowe jedenastki

W meczu zamykającym rywalizację w 24. kolejki La Liga dojdzie do derbów Katalonii. Na Estadi Montilivi odbędzie się starcie Girona – Barcelona. Faworytem tego pojedynku są oczywiście goście, którzy obecnie plasują się na 2. miejscu i do liderującego Realu Madryt tracą dwa punkty.

Znamy już oficjalne składy na rywalizację w jedynym poniedziałkowym meczu. Hansi Flick zdecydował – Robert Lewandowski rozpocznie zmagania na ławce rezerwowych. W pierwszej linii Blaugrany wystąpią Raphinha, Ferran Torres i Lamine Yamal.

Linię pomocy stworzą Dani Olmo, Frenkie de Jong i Fermin Lopez. Natomiast w obronie zobaczymy Pau Cubarsiego, Gerarda Martina, Julesa Kounde i Erica Garcię.

Girona – Barcelona: oficjalne składy na mecz 24. kolejki La Liga

Girona: Paulo Gazzaniga – Arnau Martinez, Daley Blind, Vitor Reis, Hugo Rincon – Thomas Lemar, Axel Witsel, Ivan Martin – Bryan Gil, Władysław Wanat, Wiktor Cyhankow

Barcelona: Joan Garcia – Gerard Martin, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Jules Kounde – Fermin Lopez, Dani Olmo, Frenkie de Jong – Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal

Starcie na Estadi Montilivi rozpocznie się o 21:00. Rozjemcą tego pojedynku będzie sędzia César Soto Grado.