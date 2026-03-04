Tajemnica kontuzji Rodrygo. Nowe fakty zmieniają obraz sytuacji

Rodrygo według ustaleń dziennikarzy "The Athletic" grał z częściowym zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego od 2023 roku. Urazu miał doznać jeszcze na zgrupowaniu kadry.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo grał przez trzy lata z zerwanym więzadłem w kolanie

Rodrygo to 37-krotny reprezentant Brazylii, który w tej kampanii wystąpił w 27 meczach, notując w nich trzy trafienia i sześć asyst. Tymczasem we wtorek, 3 marca 2026 roku, zdiagnozowano u zawodnika zerwanie więzadła krzyżowego przedniego oraz więzadła pobocznego bocznego. Tym samym piłkarz będzie pauzował przez około 10 miesięcy, co oznacza, że opuści mundial w Ameryce Północnej.

Według informacji „The Athletic” u Rodrygo już w 2023 roku wykryto częściowe zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Miało do tego dojść po jednym z występów w reprezentacji Brazylii.

Po badaniach zdecydowano jednak, aby piłkarz Realu Madryt nie przechodził operacji. Lekarze uznali, że w jego przypadku bardziej odpowiednie będzie leczenie zachowawcze. Częściowe zerwanie więzadła krzyżowego przedniego nie zawsze wymaga interwencji chirurgicznej, choć jej unikanie może nieść ze sobą ryzyko pogłębienia urazu.

Źródło zauważa, że zachowawcze leczenie zawodnika było uznawane za właściwe rozwiązanie. Przedstawiciel piłkarza, Fernando Torres, zgadza się z taką oceną. – Wszystkie jego problemy zdrowotne zawsze były rozwiązywane w najbardziej odpowiedni sposób – podkreślił Hiszpan.

Rodrygo to piłkarz mający kontrakt ważny z gigantem z Hiszpanii do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika jest natomiast szacowana na mniej więcej 60 milionów euro.