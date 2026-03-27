Szczęsny wielkim wsparciem w Barcelonie. „Wiele wnosi do szatni”

Wojciech Szczęsny jest w tym sezonie tylko rezerwowym bramkarzem Barcelony. Joan Garcia przekonuje, że Polak bardzo go wspiera i jest dla niego mentorem. Współpraca obu zawodników układa się znakomicie.

Szczęsny mentorem dla Garcii. Ważne słowa bramkarza Barcelony

Barcelona latem sprowadziła Joana Garcię za 25 milionów euro i na pewno tego nie żałuje. Od razu na niego postawiła, a ten odpłaca się świetnymi występami. Dla wielu kibiców już teraz jest jednym z najlepszych bramkarzy świata. Podobnie uważa Hansi Flick, którzy przyznaje, że drużyna zawdzięcza mu bardzo wiele. Hiszpan w tym sezonie rozegrał 36 spotkań i aż 15 razy zachowywał czyste konto.

Po jego transferze na ławkę rezerwowych zesłany został Wojciech Szczęsny. Rola zmiennika zupełnie mu jednak nie przeszkadza. Wystąpił w tej kampanii dziesięciokrotnie, zastępując Garcię, który w konkretnym momencie nie był dysponowany. Wielokrotnie zapewniał jednak, że czeka na jego powrót, gdyż ten prezentuje się w Barcelonie najlepiej.

Relacja obu bramkarzy jest bardzo dobra. Garcia przyznaje, że czerpie wiele od Szczęsnego, który stał się jego mentorem. Polak przez wiele lat grał na najwyższym europejskim poziomie i jest dużym wsparciem dla młodszego kolegi.

– Mam z nim bardzo dobre relacje. Widać, jak wiele wnosi do szatni, to bardzo ważna postać, a bardzo dużo pomógł również mi. Pod względem taktycznym i piłkarskim jest bardzo pomocny. Grał przez wiele lat na najwyższym poziomie i staram się wykorzystywać wszystko, co mi przekazuje. Chłonę od niego jak gąbka – wytłumaczył podstawowy bramkarz Barcelony.