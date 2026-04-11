Składy na mecz FC Barcelona – Espanyol
Barcelona w 31. kolejce La Ligi podejmie na Camp Nou Espanyol. W tygodniu drużyna Hansiego Flicka rywalizowała w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie musiała uznać wyższość Atletico Madryt. Blaugrana już zapewne myśli o odwróceniu losów rywalizacji w europejskich pucharach, jednak przed wtorkowym rewanżem czeka ją jednak jeszcze ligowe starcie.
Będzie to mecz z niemałym ładunkiem emocjonalnym, ponieważ są to oczywiście derby Katalonii. Zespół prowadzony przez Manolo Gonzaleza zajmuje obecnie 10. miejsce w La Liga. Z kolei Barcelona znajduje się na 1. pozycji, a dziś będzie miała szansę powiększyć aktualnie 6-punktową przewagę nad drugim Realem Madryt, który wczoraj zremisował z Gironą 1:1.
Robert Lewandowski w poprzednim meczu zagrał w wyjściowym składzie, ale w przerwie został zmieniony. Teraz niemiecki szkoleniowiec zdecydował się postawić od pierwszej minuty na Ferrana Torresa.
FC Barcelona: Joan Garcia – Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Balde – Eric Garcia, Pedri – Gavi, Fermin Lopez, Yamal – Ferran Torres
Espanyol: Dmitrović – El-Hilali, Calero, Cabrera, Romero – Ngonge, Gonzalez, Lozano, Dolan – Exposito – Garcia
Zobacz także: Lewandowski otrzymał ofertę nowego kontraktu! Wtedy Barcelona pozna decyzję