Składy na mecz FC Barcelona – Espanyol. Wiemy co z Lewandowskim!

17:25, 11. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Barcelona w sobotni wieczór o 18:30 zagra ligowe spotkanie z Espanyolem. Wiemy, czy Robert Lewandowski zagra w derbach Katalonii od 1. minuty.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona w 31. kolejce La Ligi podejmie na Camp Nou Espanyol. W tygodniu drużyna Hansiego Flicka rywalizowała w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie musiała uznać wyższość Atletico Madryt. Blaugrana już zapewne myśli o odwróceniu losów rywalizacji w europejskich pucharach, jednak przed wtorkowym rewanżem czeka ją jednak jeszcze ligowe starcie.

Będzie to mecz z niemałym ładunkiem emocjonalnym, ponieważ są to oczywiście derby Katalonii. Zespół prowadzony przez Manolo Gonzaleza zajmuje obecnie 10. miejsce w La Liga. Z kolei Barcelona znajduje się na 1. pozycji, a dziś będzie miała szansę powiększyć aktualnie 6-punktową przewagę nad drugim Realem Madryt, który wczoraj zremisował z Gironą 1:1.

Robert Lewandowski w poprzednim meczu zagrał w wyjściowym składzie, ale w przerwie został zmieniony. Teraz niemiecki szkoleniowiec zdecydował się postawić od pierwszej minuty na Ferrana Torresa.

FC Barcelona: Joan Garcia – Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Balde – Eric Garcia, Pedri – Gavi, Fermin Lopez, Yamal – Ferran Torres

Espanyol: Dmitrović – El-Hilali, Calero, Cabrera, Romero – Ngonge, Gonzalez, Lozano, Dolan – Exposito – Garcia

