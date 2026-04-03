Simeone podkręcił atmosferę przed meczem z Barceloną

22:16, 3. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Diego Simeone docenił pracę Hansiego Flicka przed starciem z Barceloną, o czym mówił na konferencji prasowej przed hitowym meczem. Argentyńczyk podkreślił jednak, że o wyniku zdecydują przede wszystkim piłkarze.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Simeone wysłał jasny sygnał przed hitem

Diego Simeone wskazał, że Barcelona prezentuje wysoki poziom od dłuższego czasu. – Flick wykonuje niezwykle dobrą pracę – przyznał. Następnie odniósł się do stylu rywala. – Jego zespół gra w określony sposób już od dwóch lat. Widać tam powtarzalność i stabilność.

Argentyńczyk jasno określił, co będzie decydujące w tym starciu. – Piłka nożna zawsze zaczyna się od piłkarzy – powiedział. Podkreślił również znaczenie jakości indywidualnej. – To jakość i charakter zawodników rozstrzygają takie mecze – dodał.

Trener Atletico nie ukrywał respektu wobec całej drużyny przeciwnika. – Największym zagrożeniem jest każdy piłkarz Barcelony. Nie ma słabych punktów – zaznaczył. Zwrócił uwagę na sposób prowadzenia gry przez Dumę Katalonii. – Mają niesamowitą zdolność do gry na połowie rywala i odbierania piłki przeciwnikowi – ocenił.

Jednocześnie Simeone podkreślił podejście swojego zespołu. – Będziemy dalej pracować, aby rywalizować na najwyższym poziomie. Postaramy się przenieść to spotkanie na takie płaszczyzny, w których możemy zranić Barcelonę. To nasza szansa na korzystny wynik.

Atletico Madryt zmierzy się z Barceloną aż trzykrotnie w ciągu dziesięciu dni. Najpierw w ramach La Liga, a następnie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

