Simeone łączony z Interem. Atletico podjęło decyzję ws. trenera

Diego Simeone był ostatnio łączony z podjęciem pracy w Interze Mediolan. Z informacji, jakie przekazał Matteo Moretto, wynika, że Argentyńczyk zostanie jednak jeszcze przez rok w Atletico Madryt.

Inter musi poczekać. Simeone zostanie w Atletico na jeszcze jeden rok

Diego Simeone to obecnie najdłużej pracujący trener w jednym klubie w ligach TOP5 w Europie. Za sterami Atletico Madryt zasiada od grudnia 2011 roku, czyli ponad dekadę. Pod jego wodzą Los Colchoneros dwukrotnie grali w finale Ligi Mistrzów, a trzy razy wygrali rozgrywki Ligi Europy. Na krajowym podwórku w sezonie 2013/14 oraz 2020/21 byli mistrzami Hiszpanii.

Argentyńczyk prowadził Atletico w prawie 800 meczach, a jego bilans to 464 zwycięstwa, 167 remisów i 152 porażki. Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się plotki, że bieżąca kampania będzie jego ostatnią w Madrycie. Coraz częściej łączy się go z przejęciem Interu Mediolan. W przeszłości Simeone podkreślał, że pewnego dnia chciałby poprowadzić Nerazzurrich.

Kilka tygodni temu El Chiringuito informowało nawet, że Simeone i Inter doszli do wstępnego porozumienia. Okazuje się, że nie doszło do rozmów obu stron. Co więcej, Argentyńczyk ma zostać w Atletico Madryt. Jak poinformował Matteo Moretto, jest 95% szans, że w przyszłym sezonie 55-latek będzie trenerem zespołu ze stolicy Hiszpanii. Każde inne rozwiązanie będzie dużą sensacją.

Obecna umowa Simeone obowiązuje do czerwca 2027 roku. Jeśli spełni się scenariusz, o jakim pisze Moretto, to szkoleniowiec wypełni kontrakt i dopiero potem opuści klub.