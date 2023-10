Ronaldinho był jednym z piłkarzy, którzy wprowadzali Leo Messiego do świata wielkiej piłki. Po tylu latach obu panów wciąż łączy mocna więź, a Brazylijczyk pogratulował młodszemu koledze zdobycia ósmej Złotej Piłki.

Ronaldinho i Messi wciąż trzymają się razem. Gratulacje od Brazylijczyka

Lionel Messi w poniedziałek po raz kolejny napisał historię. Kapitan reprezentacji Argentyny sięgnął po ósmą Złotą Piłkę w karierze, dystansując od siebie Cristiano Ronaldo, który ma na koncie pięć takich nagród. Jak obecny triumfator jest długowieczny, niech świadczy fakt, że do wielkiego futbolu wprowadzał go Ronaldinho. Brazylijczyk był pierwszym mentorem późniejszego najlepszego gracza w historii dyscypliny i na początku XXI wieku obaj panowie nawiązali wyjątkową więź. Trzeba jednak w tym momencie dodać, że gdy Pep Guardiola przejął FC Barcelonę w 2008 roku, sprzedaż Ronaldinho była jedną z jego pierwszych decyzji. Powód? Gwiazdor miał mieć zły wpływ na życie pozaboiskowe Messiego. Tak czy owak, obaj wielcy piłkarze do dziś utrzymują kontakt. Starszy z nich pogratulował młodszemu niedawnego sukcesu za pomocą Instagrama.

“Gratulacje, Leo, po raz kolejny najlepszy na świecie! Bardzo cieszę się z twojego powodu, bracie” – możemy przeczytać.

Messi w Barcelonie rozegrał 778 spotkań. Zanotował w nich 672 bramki i 303 asysty.

