Rodri wprost o celach Barcelony. Te rozgrywki wymienił w pierwszej kolejności

21:37, 17. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Jijantes

Rodri przyleciał do Barcelony, gdzie czeka na testy medyczne i podpisanie kontraktu. Na powitanie zapowiedział, że Blaugrana będzie walczyć o wszystkie trofea. W pierwszej kolejności wymienił Ligę Mistrzów.

Rodri
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Liga Mistrzów priorytetem Rodriego w Barcelonie

FC Barcelona finalizuje największy transfer od czasów Roberta Lewandowskiego. W najbliższych dniach, a może nawet godzinach powinno pojawić się oficjalne ogłoszenie transakcji z udziałem Rodriego. Hiszpan pojawił się już w stolicy Katalonii, gdzie przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt. Na przywitanie wprost ujawnił swoje ambicje po dołączeniu do klubu.

Będziemy walczyć o Ligę Mistrzów i o wszystko – zapowiedział Rodri, cytowany przez Jijantes. Co ciekawe, Barcelona ma duży problem w europejskich pucharach. Ostatni raz Ligę Mistrzów wygrali jedenaście lat temu, czyli w 2015 roku. Od tego czasu tylko dwa razy grali w półfinale elitarnych rozgrywek. W poprzednim sezonie odpadli w ćwierćfinale, przegrywając z Atletico Madryt.

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Zdecydowanie lepiej wiedzie im się na krajowym podwórku. Od 2015 roku aż siedem razy byli mistrzami Hiszpanii. Do tego dołożyli jeszcze sześć triumfów w Pucharze Króla oraz pięć krajowych superpucharów. W 2025 roku zdobyli potrójną koronę na krajowym podwórku.

Rodri doskonale zna smak zwycięstwa w Lidze Mistrzów. W 2023 roku triumfował w rozgrywkach z Manchesterem City. Jego prywatna gablota jest dużo większa, ponieważ w ostatnich latach czterokrotnie wygrywał także Premier League. W 2024 roku zdobył Złotą Piłkę.

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