Real szuka dalej. Główny kandydat na nowego trenera zaprzeczył plotkom

15:14, 17. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  L'Equipe

Real Madryt rozgląda się za nowym trenerem, który latem mógłby zastąpić Alvaro Arbeloę. Wiadomo, że Didier Deschamps, który wskazywany był jako jeden z głównych kandydatów, zaprzeczył plotkom łączące go z Królewskimi. Informacje w tej sprawie przekazał "L'Equipe".

Florentino Perez
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt znalazł się w tym sezonie w bardzo trudnym położeniu. Właściwie trzeba przyznać, że Królewscy przechodzą obecnie jeden z najtrudniejszych okresów w ostatnich latach. Po poprzednim sezonie wydawało się, że gorzej nie będzie, a jednak, wszystko wskazuje na to, że czeka ich kolejny sezon bez trofeów. Sytuacja w lidze hiszpańskiej jest bowiem bardzo trudna i będą musieli raczej zadowolić się tylko wicemistrzostwem.

Dlatego też wielu zastanawia się nad przyszłością Alvaro Arbeloi. Od jakiegoś czasu władze Królewskich sondują rynek w poszukiwaniu potencjalnego następcy. Opcji jest kilka, ale jedną z głównych z pewnością był Didier Deschamps, którego wskazywano jako jednego z czołowych kandydatów na stanowisko Realu Madryt. Teraz jednak już wiadomo, że raczej stanie się inaczej. Według informacji przekazanych przez „L’Equipe”, otoczenie Francuza zaprzeczyło plotkom łączącym go z Królewskimi.

Didier Deschamps to obecny selekcjoner reprezentacji Francji, który najprawdopodobniej po zbliżających się Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku odejdzie ze stanowiska. 57-latek zespół narodowy Trójkolorowych prowadzi od 2012 roku. W tym czasie wygrał m.in. mundial w Rosji w 2018 roku.

