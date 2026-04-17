Real szuka dalej. Główny kandydat na nowego trenera zaprzeczył plotkom

Real Madryt rozgląda się za nowym trenerem, który latem mógłby zastąpić Alvaro Arbeloę. Wiadomo, że Didier Deschamps, który wskazywany był jako jeden z głównych kandydatów, zaprzeczył plotkom łączące go z Królewskimi. Informacje w tej sprawie przekazał "L'Equipe".

Na zdjęciu: Florentino Perez

Didier Deschamps zaprzeczył ws. objęcia Realu Madryt

Real Madryt znalazł się w tym sezonie w bardzo trudnym położeniu. Właściwie trzeba przyznać, że Królewscy przechodzą obecnie jeden z najtrudniejszych okresów w ostatnich latach. Po poprzednim sezonie wydawało się, że gorzej nie będzie, a jednak, wszystko wskazuje na to, że czeka ich kolejny sezon bez trofeów. Sytuacja w lidze hiszpańskiej jest bowiem bardzo trudna i będą musieli raczej zadowolić się tylko wicemistrzostwem.

Dlatego też wielu zastanawia się nad przyszłością Alvaro Arbeloi. Od jakiegoś czasu władze Królewskich sondują rynek w poszukiwaniu potencjalnego następcy. Opcji jest kilka, ale jedną z głównych z pewnością był Didier Deschamps, którego wskazywano jako jednego z czołowych kandydatów na stanowisko Realu Madryt. Teraz jednak już wiadomo, że raczej stanie się inaczej. Według informacji przekazanych przez „L’Equipe”, otoczenie Francuza zaprzeczyło plotkom łączącym go z Królewskimi.

Didier Deschamps to obecny selekcjoner reprezentacji Francji, który najprawdopodobniej po zbliżających się Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku odejdzie ze stanowiska. 57-latek zespół narodowy Trójkolorowych prowadzi od 2012 roku. W tym czasie wygrał m.in. mundial w Rosji w 2018 roku.

