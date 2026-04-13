Real musi wygrać, żeby przełamać złą passę. Tak źle nie było od 2018 roku

Real Madryt ma na swoim koncie serię trzech meczów z rzędu bez zwycięstwa. Jeśli nie pokonają Bayernu Monachium, zanotują najdłuższy okres bez zwycięstwa od 2018 roku.

Real Madryt pogrążony w kryzysie. Ostatni raz tak źle było osiem lat temu

Real Madryt praktycznie stracił jakiekolwiek szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Na siedem kolejek przed końcem sezonu strata do FC Barcelony wynosi aż dziewięć punktów. Matematycznie wciąż mogą zdobyć tytuł, ale należy rozpatrywać to w kontekście cudu. Do tego dochodzi fakt, że lada moment mogą pożegnać się z Ligą Mistrzów. W pierwszym meczu przegrali z Bayernem Monachium (1:2).

Nie dość, że po raz drugi z rzędu mogą zakończyć sezon bez żadnego trofeum, to na dodatek wpadli w kryzys. Alvaro Arbeloa i spółka nie wygrali żadnego z trzech ostatnich spotkań. Oprócz porażki z Bayernem zaliczyli wpadkę z Realem Mallorca (1:2). Z kolei ostatnio podzielili się punktami w lidze z Gironą (1:1). Następne starcie z Bawarczykami będzie miało podwójną stawkę.

Oczywiście najważniejszy jest awans, ale Real Madryt gra również o przerwanie złej passy. Jeśli Los Blancos nie pokonają w środę Bayernu Monachium, zanotują najdłuższy okres bez zwycięstwa od przełomu września i października 2018 roku. Wtedy nie wygrali pięć razy z rzędu.

Real Madryt w sezonie 2018/2019:

26.09.2018 – Real Madryt 0:3 Sevilla (La Liga)

29.09.2018 – Real Madryt 0:0 Atletico Madryt (La Liga)

02.10.2018 – Real Madryt 0:1 CSKA Moskwa (Liga Mistrzów)

06.10.2018 – Real Madryt 0:1 Alaves (La Liga)

20.10.2018 – Real Madryt 1:2 Levante (La Liga)

Passa meczów bez zwycięstwa zakończyła się 23 października w meczu z Viktorią Pilzno (2:1). Jeśli nie uda im się pokonać Bayernu, w weekend zagrają z Alaves, gdzie będą próbowali uniknąć powtórzenia negatywnego wyniku sprzed ośmiu lat.