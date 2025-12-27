Real może być dumny? W tym Courtois był najlepszy w 2025 roku

Real Madryt ma swojego bohatera. To Courtois
Za nami właściwie cały rok 2025 i niemal połowa sezonu 2025/26. Real Madryt w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozegrał łącznie 67 meczów. Królewscy mogą pochwalić się bilansem 46 zwycięstw, siedmiu remisów i 14 porażek. Jedną z kluczowych postaci Los Blancos jest Thibaut Courtois, co potwierdza OptaJose.
Reprezentant Belgii wystąpił w 46 starciach we wszystkich rozgrywkach w koszulce stołecznej ekipy. 33-latek 25 razy zachował czyste konto i 42-krotnie musiał sięgać do siatki. Doświadczony golkiper kończy ten rok z
Jak podaje OptaJose, żaden z bramkarzy w pięciu najlepszych ligach Europy, nie zatrzymał w 2025 roku więcej strzałów we wszystkich rozgrywkach niż bramkarz Realu Madryt. Courtois popisał się 174 skutecznymi interwencjami.
Jednak czy Królewscy faktycznie mogą być dumni? Z pewnością ich obrońcy mają ma sobie wiele do zarzucenia. Gdyby nie Belg, wyniki madrytczyków mogłyby wyglądać zupełnie inaczej.