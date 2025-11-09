Real Madryt znów nie dał rady. Drugi mecz bez wygranej z rzędu

Real Madryt zmierzył się z Rayo Vallecano. Spotkanie na Vallecas zakończyło się wynikiem 0:0.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Realu Madryt i Rayo Vallecano

Real remisuje z Rayo

Real Madryt w 12. kolejce La Liga zmierzył się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Królewscy po porażce z Liverpoolem w Lidze Mistrzów chcieli się zrehabilitować na Vallecas zwłaszcza przed przerwą reprezentacyjną i powiększyć swoją przewagę nad resztą zespołów w hiszpańskiej ekstraklasie.

Z kolei ekipa Inigo Pereza po zwycięstwie z Lechem Poznań w Lidze Konferencji przystępowała do tego spotkania w zdecydowanie lepszych nastrojach i 12. zespół La Liga miał nadzieję, że i tym razem się osiągnąć pozytywny rezultat.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0, choć sytuacji do zdobycia bramki dla obu drużyn nie brakowało. To szansa dla Barcelony na zmniejszenie straty do lidera. Jeśli Blaugrana pokona wieczorem Celtę Vigo, to będzie im brakowało już tylko trzech punktów do Realu.

Los Blancos po przerwie reprezentacyjnej czeka kolejne starcie na wyjeździe z Elche w niedzielę 23 listopada. Z kolei Rayo uda się tego samego dnia na mecz z Realem Oviedo.

