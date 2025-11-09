Real Madryt znów nie dał rady. Drugi mecz bez wygranej z rzędu

18:23, 9. listopada 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Real Madryt zmierzył się z Rayo Vallecano. Spotkanie na Vallecas zakończyło się wynikiem 0:0.

Zawodnicy Realu Madryt i Rayo Vallecano
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Realu Madryt i Rayo Vallecano

Real remisuje z Rayo

Real Madryt w 12. kolejce La Liga zmierzył się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Królewscy po porażce z Liverpoolem w Lidze Mistrzów chcieli się zrehabilitować na Vallecas zwłaszcza przed przerwą reprezentacyjną i powiększyć swoją przewagę nad resztą zespołów w hiszpańskiej ekstraklasie.

Z kolei ekipa Inigo Pereza po zwycięstwie z Lechem Poznań w Lidze Konferencji przystępowała do tego spotkania w zdecydowanie lepszych nastrojach i 12. zespół La Liga miał nadzieję, że i tym razem się osiągnąć pozytywny rezultat.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0, choć sytuacji do zdobycia bramki dla obu drużyn nie brakowało. To szansa dla Barcelony na zmniejszenie straty do lidera. Jeśli Blaugrana pokona wieczorem Celtę Vigo, to będzie im brakowało już tylko trzech punktów do Realu.

Los Blancos po przerwie reprezentacyjnej czeka kolejne starcie na wyjeździe z Elche w niedzielę 23 listopada. Z kolei Rayo uda się tego samego dnia na mecz z Realem Oviedo.

Zobacz także: Real szykuje spektakularną wymianę gwiazd z gigantem

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Real szykuje spektakularną wymianę gwiazd z gigantem
Xabi Alonso
Rodrygo wciąż tylko rezerwowym. Alonso wybrał skład Realu
Florentino Perez
Real Madryt przygotował 250 mln euro na dwie wielkie gwiazdy