Real szykuje spektakularną wymianę gwiazd z gigantem

Real i Liverpool mogą wymienić się gwiazdami

Jeszcze niedawno Rodrygo był uznawany za jednego kluczowych zawodników Realu Madryt. Obecnie jednak stracił on miejsce w składzie. Xabi Alonso coraz częściej stawia innych piłkarzy, przez co Brazylijczyk więcej czasu spędza na ławce. W związku z tym przyszłość 24-latka na Santiago Bernabeu staje się coraz bardziej niepewna.

Według doniesień Królewscy rozważają zaskakującą wymianę z Liverpoolem. Na Anfield miałby trafić właśnie Rodrygo, natomiast do stolicy Hiszpanii Florian Wirtz. Niemiec po transferze do Premier League nie może złapać dobrej formy.

Mimo to 22-latek wciąż uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych rozgrywających młodego pokolenia. Alonso, który zna go z czasów pracy w Bayerze, jest zdania, że młody pomocnik mógłby zwiększyć kreatywność zespołu w środku pola.

Angielski klub od dawna ceni Rodrygo za wszechstronność i szybkość, które idealnie pasują do stylu gry drużyny prowadzonego przez Arne Slota. W ten sposób Brazylijczyk mógłby wzmocnić atak The Reds.

Los Blancos już wcześniej interesowali się Wirtzem, jednak problemem była wysoka cena. Teraz sytuacja wygląda inaczej. Zawodnik ma trudny okres w Anglii, co otwiera drogę do negocjacji.

