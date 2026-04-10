Real Madryt zatrudni dyrektora sportowego? Jest komunikat klubu

17:45, 10. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Real Madryt miał rzekomo postanowić, że od przyszłego sezonu za transfery odpowiadać będzie dyrektor sportowy. Klub wydał komunikat, dementując doniesienia serwisu Cadena SER.

Florentino Perez
Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt nie zatrudni dyrektora sportowego

Real Madryt w porównaniu do innych topowych klubów na świecie ma zupełnie inną strukturę, jeśli chodzi o zarząd. Na czele Królewskich stoi prezydent Florentino Pereza. Pomagają mu inni działacze tacy jak np. Santiago Solari czy Juni Calafat. Ponadto w roli dyrektora generalnego sprawdza się Jose Angel Sanchez. Cadena SER informowała jednak o planowanej restrukturyzacji.

Według źródła w klubie miał zostać zatrudniony dyrektor sportowy, który przejąłby część obowiązków od Jose Angela Sancheza. W ten sposób transfery i sprawy stricte sportowe zostałyby oddzielone i przeszłyby pod opiekę nowego działu sportowego. Tak się jednak nie stanie. Real Madryt w odpowiedzi na plotki zdementował powyższe informacje, publikując oficjalny komunikat.

Real Madryt informuje, że informacje podane w programie El Larguero na antenie Cadena SER zeszłej nocy, według których klub rozważa wprowadzenie do swojej struktury dyrektora sportowego są kategorycznie nieprawdziwe. Real Madryt w pełni docenia pracę działu sportowego klubu, który pozwolił przeżyć jeden z najbardziej udanych okresów w historii – z licznymi trofeami, w tym 6 triumfami w Lidze Mistrzów w ciągu dziesięciu lat – zakomunikował klub.

Struktura zarządu w Realu Madryt pozostanie więc niezmieniona. W tym sezonie podopieczni Alvaro Arbeloi zajmują na ten moment 2. miejsce w tabeli La Liga oraz walczą o awans do półfinału Ligi Mistrzów.

