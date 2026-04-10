Real Madryt zatrudni dyrektora sportowego? Jest komunikat klubu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt nie zatrudni dyrektora sportowego

Real Madryt w porównaniu do innych topowych klubów na świecie ma zupełnie inną strukturę, jeśli chodzi o zarząd. Na czele Królewskich stoi prezydent Florentino Pereza. Pomagają mu inni działacze tacy jak np. Santiago Solari czy Juni Calafat. Ponadto w roli dyrektora generalnego sprawdza się Jose Angel Sanchez. Cadena SER informowała jednak o planowanej restrukturyzacji.

Według źródła w klubie miał zostać zatrudniony dyrektor sportowy, który przejąłby część obowiązków od Jose Angela Sancheza. W ten sposób transfery i sprawy stricte sportowe zostałyby oddzielone i przeszłyby pod opiekę nowego działu sportowego. Tak się jednak nie stanie. Real Madryt w odpowiedzi na plotki zdementował powyższe informacje, publikując oficjalny komunikat.

– Real Madryt informuje, że informacje podane w programie El Larguero na antenie Cadena SER zeszłej nocy, według których klub rozważa wprowadzenie do swojej struktury dyrektora sportowego są kategorycznie nieprawdziwe. Real Madryt w pełni docenia pracę działu sportowego klubu, który pozwolił przeżyć jeden z najbardziej udanych okresów w historii – z licznymi trofeami, w tym 6 triumfami w Lidze Mistrzów w ciągu dziesięciu lat – zakomunikował klub.

Struktura zarządu w Realu Madryt pozostanie więc niezmieniona. W tym sezonie podopieczni Alvaro Arbeloi zajmują na ten moment 2. miejsce w tabeli La Liga oraz walczą o awans do półfinału Ligi Mistrzów.