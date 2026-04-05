Real Madryt szykuje się do hitu w Lidze Mistrzów. Arbeloa zapowiedział zmiany

19:55, 5. kwietnia 2026
Paweł Wątorski

Real Madryt już we wtorek zmierzy się z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Według "Defensa Central", Alvaro Arbeloa planuje wprowadzenie trzech kluczowych zmian w składzie na starcie z niemieckim gigantem.

Alvaro Arbeloa
Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa zapowiada roszady przed meczem z Bayernem

Real Madryt po przerwie reprezentacyjnej doznał sensacyjnej porażki z RCD Mallorca (1:2), tracąc gola w doliczonym czasie gry. Los Blancos mają już siedem punktów straty do prowadzącej Barcelony, która z kolei w 30. kolejce La Liga pokonała Atletico Madryt (2:1).

Teraz hiszpański gigant koncentruje się na ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, który może okazać się najważniejszym sprawdzianem w pracy trenera Alvaro Arbeloi. Według doniesień „Defensa Central”, szkoleniowiec planuje wprowadzenie trzech kluczowych zmian w składzie na wtorkowy mecz. Na ławce rezerwowych mają znaleźć się Eduardo Camavinga, Manuel Angel i Brahim Diaz.

Arbeloa doskonale zdaje sobie sprawę, że starcie na Santiago Bernabeu to decydujący moment jego kadencji. Zaledwie osiem pozostałych spotkań ligowych i znaczna strata do Barcelony sprawiają, że Liga Mistrzów stała się ostatnią szansą na utrzymanie stanowiska. Władze klubu jasno dały do zrozumienia, że tylko zdobycie znaczącego trofeum zagwarantuje Arbeloi kontynuację pracy w Madrycie w kolejnym sezonie.

Brak awansu do półfinału może natomiast oznaczać gruntowną przebudowę składu i zmiany na ławce trenerskiej. Drużyna sama przyznaje, że spadek motywacji w ostatnich tygodniach wpłynął na słabsze wyniki w rozgrywkach krajowych. Nadchodzący mecz z Bayernem będzie testem charakteru piłkarzy Realu.

