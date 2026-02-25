Mbappe walczy z czasem. Może nie zagrać w derbach

Kylian Mbappe nie znalazł się w kadrze nie mecz Real Madryt - Benfica. Kiedy napastnik wróci do gry? Rubén Martín przekonuje, że Francuz opuści także derby miasta.

LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wypadnie na dłużej?

W tym sezonie Kylian Mbappe rozegrał łącznie 33 spotkania, w których zdobył 38 bramek i zanotował sześć asyst. Reprezentant Francji do tej pory opuścił tylko pięć potyczek w barwach Realu Madryt – w trzech nie podniósł się z ławki rezerwowych, a w dwóch nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. W środę 27-latek po raz szósty nie pojawi się na boisku.

Niewykluczone, że pauza byłego zawodnika Paris Saint-Germain potrwa dłużej. Hiszpańskie media sugerują, że Mbappe zabraknie nie tylko w rewanżowym pojedynku w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Rubén Martín twierdzi, że gwiazdor Królewskich opuści ważne starcie.

Alvaro Arbeloa niemal na pewno nie będzie mógł skorzystać z usług napastnika także w poniedziałkowej rywalizacji z Getafe. Dla Realu to istotny mecz. Przynajmniej z trzech powodów. Los Blancos nie mogą pozwolić na to, by Barcelona, która w sobotę zagra z Villarrealem, powiększyła przewagę w ligowej tabeli. Po drugie, poprzednie spotkanie w La Liga zakończyło się porażką madrytczyków (1:2 z Osasuną). Po trzecie – pojedynek z Azulones to derby miasta.