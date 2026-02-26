Asencio przemówił do kibiców. Ważne informacje po groźnej sytuacji

Podczas meczu Realu Madryt z Benfiką doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji z udziałem Raula Asencio. Hiszpański defensor musiał opuścić boisko na noszach po groźnym zderzeniu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Asencio upadł po zderzeniu z Camavingą

Do incydentu doszło w 77. minucie spotkania Realu Madryt z Benfiką. Raul Asencio zderzył się przypadkowo z Eduardo Camavingą, a upadek okazał się na tyle bolesny, że zawodnik natychmiast potrzebował pomocy medycznej.

Na murawie pojawili się lekarze, którzy zdecydowali o unieruchomieniu piłkarza i założeniu mu kołnierza ortopedycznego. Obrońca został zniesiony z boiska na noszach przy aplauzie kibiców zgromadzonych na trybunach. Następnie przetransportowano go karetką do klubowego szpitala w Valdebebas na szczegółowe badania.

Cała sytuacja wywołała ogromne zaniepokojenie wśród zawodników Królewskich. Sędzia musiał wdrożyć specjalny protokół dotyczący urazów głowy, a piłkarze z niepokojem obserwowali udzielaną pomoc.

Asencio uspokoił kibiców

Klub nie przekazał oficjalnych informacji o stanie zdrowia zawodnika, ale sam Raul Asencio zabrał głos w mediach społecznościowych jeszcze tej samej nocy.

– Dziękuję za wszystkie wiadomości wsparcia! To był tylko strach. Ruszamy po kolejną rundę. Hala Madrid! – przekazał piłkarz.

Defensor Real Madryt opuścił szpital po kilku godzinach obserwacji, a według wstępnych informacji całe zdarzenie nie powinno mieć poważniejszych konsekwencji zdrowotnych.