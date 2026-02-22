Real Madryt ma dość! Jest gotów podjąć sensacyjną decyzję

Real Madryt może rozwiązać kontrakt Alvaro Arbeloi jeśli ten w środowym meczu z Benfiką Lizbona odpadnie z Ligi Mistrzów, o czym donosi dziennik "Sport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa może zostać zwolniony z Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Właściwie trzeba jednak powiedzieć, że Królewscy grają poniżej oczekiwań kibiców i zarządu klubu. Nie jest przecież dla nikogo tajemnicą, że wszyscy liczyli w tym sezonie na sukces w postaci mistrzostwa kraju oraz sięgnięcia po Ligę Mistrzów. To na ten moment wydaje się niezwykle odległą wizją, szczególnie w kontekście europejskich rozgrywek. Może się nawet okazać, że Real odpadnie już w fazie play-off, a to powoduje, że Alvaro Arbeloa jest w niekorzystnej sytuacji.

Królewscy w sobotni wieczór ulegli Osassunie 1:2, a w środę zmierzą się w rewanżowym starciu z Benfiką Lizbona. Porażka może mieć opłakane skutki. Według informacji przekazanych przez hiszpański dziennik „Sport”, jeśli Real Madryt odpadnie z Ligi Mistrzów, Florentino Perez może rozwiązać umowę Alvaro Arbeloi. Hiszpański trener miał poprawić wyniki oraz grę zespołu, ale nie do końca mu się to udało, dlatego taki scenariusz jest możliwy, choć jednocześnie władze klubu zdają sobie sprawę, że nie mają następcy dla szkoleniowca.

Alvaro Arbeloa objął Real na na początku stycznia po zwolnieniu Xabiego Alonso. Do tej pory prowadził zespół w dziesięciu meczach, gdzie zanotował średnią punktową na poziomie 2,10 pkt./mecz. Wygrał on tym samym siedem spotkań, a trzy przegrał. Gra zespołu jednak jest daleka od ideału.

