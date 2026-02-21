Real Madryt przegrał w Pampelunie. Jedna bramka Viniciusa to za mało [WIDEO]

Real Madryt przegrał z Osasuną Pampeluna w 25. kolejce La Liga. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry bramkę zdobył Raul Garcia, przerywając serię ośmiu ligowych zwycięstw Królewskich.

Osasuna zatrzymała Królewskich

Real Madryt w sobotę miał szansę powiększyć przewagę na szczycie tabeli La Liga do pięciu punktów nad Barceloną. W 25. kolejce Królewscy zmierzyli się na wyjeździe z Osasuną Pampeluna. W ostatni weekend podopieczni Alvaro Arbeloi pokonali Real Sociedad (4:1) i po serii ośmiu ligowych zwycięstw wskoczyli na fotel lidera.

Osasuna od początku sezonu pod wodzą włoskiego trenera Alessio Lisci notuje dobre wyniki. W 2026 roku wygrała pięć ostatnich spotkań ligowych i znajduje się w środku ligowej stawki. Chorwacki napastnik Ante Budimir imponuje formą, a w tym czasie strzelił pięć goli i liczył na kontynuację skutecznej serii.

Pierwsza połowa spotkania w Pampelunie miała dość nieoczekiwany przebieg. Osasuna od początku grała odważnie i stwarzała groźne sytuacje pod bramką Realu. Bliski zdobycia bramki samobójczej był Alvaro Carreras, a chwilę później Królewskich uratował słupek po jednym z uderzeń gospodarzy.

Gospodarze dopięli swego tuż przed przerwą. Rzut karny sprokurował Thibaut Courtois. Do jedenastki podszedł Ante Budimir, który pewnym strzałem dał swojej drużynie zasłużone prowadzenie.

Po zmianie stron Real ruszył do zdecydowanych ataków, dążąc do wyrównania. Do siatki trafił Kylian Mbappe, jednak radość gości nie trwała długo, gdyż VAR dopatrzył się pozycji spalonej i gol nie został uznany.

Królewscy nie zwalniali tempa i konsekwentnie naciskali rywali. W 73. minucie kluczową akcję przeprowadził Federico Valverde, który dograł piłkę do Viniciusa Junior i Brazylijczyk trafił di siatki Osasuny. Decydujący cios zadali jednak gospodarze. Raul García wprawił kibiców w euforię, zdobywając bramkę w 90. minucie, która przesądziła o losach spotkania.

Osasuna Pampeluna – Real Madryt 2:1 (1:0)

1:0 Ante Budimir 38′ (k)

1:1 Vinicius Junior 73′

2:1 Raul Garcia 90′