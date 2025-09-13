Real Madryt idzie na wojnę z sędziami. Szykuje skargę do FIFA

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Sociedad - Real Madryt

Będzie skarga Realu do FIFA

Real Madryt w sobotę pokonał Real Sociedad (2:1) po trafieniach Kyliana Mbappe i Ardy Gulera. Zwycięstwo Królewskich zostało jednak przyćmione przez kontrowersyjną decyzję arbitra, który już w pierwszej połowie ukarał czerwoną kartką Deana Huijsena. Wicemistrzowie Hiszpanii musieli kończyć mecz w osłabieniu.

Decyzja o wyrzuceniu obrońcy rozpaliła dyskusję w Hiszpanii. Zdaniem Xabiego Alonso arbiter popełnił błąd. – Według mnie to był faul na żółtą kartkę – przyznał trener Realu. Jeszcze większe emocje wywołał fakt, że VAR nie zasugerował sędziemu ponownego obejrzenia sytuacji. To przelało czarę goryczy w Madrycie. Huijsen został wyrzucony z boiska za zatrzymanie akcji gospodarzy sam na sam z bramkarzem. Problem w tym, że zaledwie kilka metrów dalej znajdował się Eder Militao, co całkowicie podważało decyzję arbitra.

Jak poinformowała Real Madrid TV, władze klubu przygotowują obszerną skargę, które ma trafić do FIFA. Dokument ma zawierać nie tylko przykłady z obecnego sezonu La Liga, ale również z poprzednich rozgrywek. W Madrycie chcą udowodnić, że problem ma charakter systemowy, a drużyna jest regularnie poszkodowana przez sędziów.

Telewizja klubowa nie przebierała w słowach, nazywając La Ligę „żenującą”. Wskazała, że decyzje arbitrów uderzają w sportową rywalizację. Coraz więcej wskazuje na to, że Real i hiszpańska federacja zmierzają ku otwartej wojnie. Królewscy obecnie zajmują pozycję lidera La Liga. Już we wtorek (16 września) zmierzą się z Marsylią w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów.