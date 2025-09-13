Huijsen dostał czerwoną kartkę. Xabi Alonso uderzył pięścią w stół

Xabi Alonso na konferencji prasowej otwarcie przyznał, że Dean Huijsen nie zasłużył na czerwoną kartkę. Jego zdaniem obrońca powinien otrzymać co najwyżej żółtą kartkę. Real Madryt mimo gry w osłabieniu pokonał Real Sociedad (2:1).

Xabi Alonso: Huijsen nie zasłużył na czerwoną kartkę

Real Madryt w sobotę rywalizował z Realem Sociedad na Estadio Anoeta. Od początku meczu stroną dominującą byli goście, co potwierdziło się zdobyciem szybkiego gola. Sytuacja uległa jednak zmianie w 32. minucie, gdy Dean Huijsen zobaczył czerwoną kartkę.

Reprezentant Hiszpanii został wyrzucony z boiska za faul na Mikelu Oyarzabalu. Obrońca pociągał rywala za koszulkę, który wydawało się, że wychodził sam na sam z bramkarzem. Według części ekspertów cała sytuacja była dość kontrowersyjna, ponieważ blisko obu zawodników był także Eder Militao, czyli drugi stoper Królewskich. Podobnego zdania na konferencji prasowej był także Xabi Alonso.

Czerwona kartka dla Deana Huijsena? Według mnie to był faul na żółtą kartkę, ponieważ blisko był Eder Militao, piłka nie była pod kontrolą, a akcja miała miejsce 40 metrów od bramki. Obejrzałem powtórkę, ale nie zmienia to mojej opinii. Sędzia wyjaśnił mi swoją decyzję po meczu, ale nie przekonało mnie to – powiedział rozgoryczony Xabi Alonso, cytowany przez profil Madrid Universal.





Huijsen? Ulżyło mu. Był zły, ale jednocześnie uradowany, bo drużyna odniosła zwycięstwo – dodał szkoleniowiec Realu Madryt.





Ostatecznie mimo gry w dziesięciu Real Madryt dowiózł zwycięstwo do ostatniego gwizdka. Królewscy pokonali rywali (2:1), sięgając po czwarte z rzędu zwycięstwo na początku sezonu LaLiga. Obecnie zajmują 1. miejsce w tabeli.






    
