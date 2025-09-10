Real Madryt i gala Złotej Piłki. Wiadomo, co planuje Perez

Konflikt pomiędzy Realem Madryt a France Football wciąż trwa
Złota Piłka 2025, czyli najważniejsza gala w piłce nożnej, podczas której poznamy najlepszego zawodnika na świecie. Wśród faworytów wymienia się trzech piłkarzy: Ousmane Dembele, Lamine Yamal i Raphinha. Na ten moment wiele wskazuje na to, że z całej trójki największe szanse na triumf ma nastoletnia gwiazda FC Barcelony. Uroczysta gala odbędzie się w poniedziałek (22 września).
Z informacji L’Equipe wynika, że ponownie w Theatre du Chatelet w Paryżu zabraknie przedstawicieli jednego z najlepszych klubów na świecie. Real Madryt postanowił kontynuować bojkot, a co za tym idzie nie wysyłać swoich przedstawicieli do Francji.
Konflikt był wynikiem przecieków dot. wyników poprzedniego plebiscytu Złotej Piłki. Według wielu ekspertów nagroda powinna trafić w ręce Viniciusa Juniora, a finalnie Złotą Piłkę zdobył Rodri. Real Madryt zbojkotował więc galę nawet mimo faktu, że mieli odebrać nagrodę dla klubu roku oraz trenera roku, którą zdobył Carlo Ancelotti.
France Football próbowało interweniować, spotykając się z Florentino Perezem, aby załagodzić konflikt. Królewscy mimo to nie zmienili zdania, podtrzymując decyzję o braku uczestniczenia w zbliżającej się gali Złotej Piłki.