Real Madryt i gala Złotej Piłki. Wiadomo, co planuje Perez

08:30, 10. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Equipe

Real Madryt zdecydował, że nie weźmie udziału w zbliżającej się gali France Football - informuje L'Equipe. Będzie to już druga z rzędu uroczystość bez przedstawicieli hiszpańskiego klubu.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Konflikt pomiędzy Realem Madryt a France Football wciąż trwa

Złota Piłka 2025, czyli najważniejsza gala w piłce nożnej, podczas której poznamy najlepszego zawodnika na świecie. Wśród faworytów wymienia się trzech piłkarzy: Ousmane Dembele, Lamine Yamal i Raphinha. Na ten moment wiele wskazuje na to, że z całej trójki największe szanse na triumf ma nastoletnia gwiazda FC Barcelony. Uroczysta gala odbędzie się w poniedziałek (22 września).

Z informacji L’Equipe wynika, że ponownie w Theatre du Chatelet w Paryżu zabraknie przedstawicieli jednego z najlepszych klubów na świecie. Real Madryt postanowił kontynuować bojkot, a co za tym idzie nie wysyłać swoich przedstawicieli do Francji.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 50 zł i gra BEZ PODATKU w Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie 






Konflikt był wynikiem przecieków dot. wyników poprzedniego plebiscytu Złotej Piłki. Według wielu ekspertów nagroda powinna trafić w ręce Viniciusa Juniora, a finalnie Złotą Piłkę zdobył Rodri. Real Madryt zbojkotował więc galę nawet mimo faktu, że mieli odebrać nagrodę dla klubu roku oraz trenera roku, którą zdobył Carlo Ancelotti.













France Football próbowało interweniować, spotykając się z Florentino Perezem, aby załagodzić konflikt. Królewscy mimo to nie zmienili zdania, podtrzymując decyzję o braku uczestniczenia w zbliżającej się gali Złotej Piłki.






    
POLECAMY TAKŻE

    

		


    

		            Xabi Alonso
		    


	
	

		Real otrzymał propozycję wymiany. Gigant zaoferował gwiazdę za pomocnika		

	





    

		            Ibrahima Konate
		    


	
	

		Konate odrzucił ofertę Liverpoolu. Chce trafić do giganta		

	





    

		            Xabi Alonso
		    


	
	

		Real Madryt poluje na hiszpańskiego pomocnika. To główny cel