Real Madryt – Girona: przewidywane składy. Wiemy, co z Mbappe

Real Madryt przegrał dwa kolejne mecze w La Liga oraz Lidze Mistrzów. W piątek Królewscy podejmą Gironę na Santiago Bernabeu w ramach 31. kolejki. Dziennik "AS" opublikował przewidywane składy na to spotkanie.

Real chce przełamać złą passę

Real Madryt w miniony weekend przegrał na wyjeździe z RCD Mallorca (1:2) w meczu 30. kolejki La Liga. Drużyna prowadzona przez Alvaro Arbeloi straciła decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. Następnie w środku tygodnia hiszpański gigant uległ Bayernowi Monachium 1:2 na Santiago Bernabeu w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Rewanżowe starcie zaplanowano na środę, 15 kwietnia, o godzinie 21:00.

Zanim jednak dojdzie do pojedynku w Monachium, Los Blancos skupiają się na lidze. Już w piątek zmierzą się u siebie z Gironą w ramach 31. kolejki. Obecnie Real zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci siedem punktów do liderującej Barcelony. Kolejna strata punktów może znacząco przybliżyć Katalończyków do obrony mistrzowskiego tytułu.

Szkoleniowiec Realu zapowiada jednak zmiany w składzie. Szansę gry od pierwszej minuty ma otrzymać Eder Militao, który wrócił już do pełni zdrowia po urazie mięśnia przywodziciela. Według informacji dziennika „AS”, w linii ataku mogą wystąpić Vinicius Junior oraz Kylian Mbappe. W bramce ponownie ma pojawić się Andrij Łunin, który zastępuje kontuzjowanego Thibauta Courtoisa.

Początek spotkania Real Madryt – Girona zaplanowano na piątek, 10 kwietnia, o godzinie 21:00.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Girona:

Real Madryt: Łunin – Carvajal, Militao, Huijsen, Fran Garcia – Valverde, Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Vinicius i Mbappe

Girona: Gazzaniga – Arnau, Reis, Frances, Moreno – Beltran, Witsel, Martin – Tsygankov, Ruiz, Ounahi