Real Madryt musi gonić FC Barcelonę w tabeli La Liga. W piątek 10 kwietnia 2026 roku zagrają przed własną publicznością z Gironą. Oto oficjalne składy na mecz Real - Girona.

Real Madryt tydzień temu prawdopodobnie pogrzebał swoje szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Niespodziewana porażka z Realem Mallorca spowodowała, że strata do Blaugrany wzrosła do siedmiu punktów. Do końca sezonu pozostało niewiele spotkań, więc odwrócenie sytuacji wydaje się mało realne. W piątek powalczą jednak o ligowe punkty przed własną publicznością z Gironą.

Alvaro Arbeloa mimo rewanżowego starcia z Bayernem Monachium za kilka dni, zdecydował się wystawić najmocniejszy możliwy skład. Oznacza to, że na boisku zobaczymy największe gwiazdy Królewskich. W ataku zagra duet Vinicius Junior i Kylian Mbappe.

Linię pomocy stworzą Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde oraz Brahim Diaz. W obronie zagra od prawej Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen i Fran Garcia. Z kolei w bramce wystąpi Andrij Łunin, zastępując nadal kontuzjowanego Thibaut Courtois.

Oficjalne składy na mecz Real Madryt – Girona:

Real: Łunin – Carvajal, Militao, Huijsen, Garcia – Bellingham, Camavinga, Valverde, Brahim – Vinicius, Mbappe

Girona: Gazzaniga – Arnau, Frances, Reis, Moreno – Lemar, Witsel, Ivan – Tsygankov, Echeverri, Ounah

Początek spotkania Real – Girona o godzinie 21:00. Goście po 31. kolejkach zajmują 12. miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 37 punktów.