Endrick znowu walczy z kontuzją. Jak długo potrwa przerwa?

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick będzie pauzował przez 8-10 tygodni

Endrick to młody napastnik, który w Realu Madryt spędził jak na razie sezon. 19-latek trafił do klubu z La Liga w lipcu 2024 roku za ponad 47 milionów euro. Tymczasem niepokojące wieści dotyczące zawodnika przekazała „Marca”.

Hiszpański dziennik poinformował, że piłkarz doznał kolejny raz kontuzji uda. Endrick z tego powodu będzie pauzował od ośmiu do dziesięciu tygodni. Tym samym już wiadomo, że zawodnik nie będzie do dyspozycji Xabiego Alonso na start rozgrywek. Do gry powinien być gotowy prawdopodobnie po reprezentacyjnej przerwie we wrześniu.

Endrick był już na końcowym etapie rekonwalescencji po urazie ścięgna udowego, którego doznał 18 maja podczas wygranego meczu Realu z Sevillą (2:0). Niestety dla zawodnika kontuzja nawróciła w trakcie ostatniego treningu w Stanach Zjednoczonych.

Królewscy do ligowego grania wrócą 19 sierpnia, mierząc się wtedy u siebie z Osasuną. Nie tylko w tym spotkaniu zabraknie Endricka, ale także w meczach z Realem Oviedo czy Mallorką. Na tę chwilę trudno natomiast stwierdzić, czy piłkarz będzie gotowy na starcia z Realem Sociedad oraz Espanyolem.

14-krotny reprezentant Brazylii, wyceniany na 35 milionów euro, jak na razie rozegrał w Realu łącznie 37 spotkań. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył także jedną asystę.

Czytaj także: Walka o Konate. Liverpool stawia mur przed Realem