Walka o Konate. Liverpool stawia mur przed Realem

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool planuje uniemożliwić Realowi transfer Konate

Real Madryt zamierza podczas trwającego okna transferowego pozyskać nowego defensora. Na liście życzeń władz Królewskich znalazł się Ibrahima Konate. Przedstawiciele madryckiego klubu są przekonani, że Francuz mógłby być cennym wzmocnieniem drużyny na nadchodzący sezon. Zawodnik ma ważny kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Serwis Fichajes.net donosi jednak, że Liverpool zamierza powalczyć o jego przedłużenie.

Władze The Reds są na tyle zdeterminowane, by zatrzymać Konate na dłużej, że już podjęły pierwsze kroki w celu podpisania nowej umowy. W ostatnich dniach Liverpool zintensyfikował działania w sprawie rozmów z otoczeniem zawodnika, co ma doprowadzić do przedłużenia kontraktu. Angielski klub chce zrobić wszystko, by nie dopuścić do sytuacji, w której Konate stanie się atrakcyjną opcją na rynku transferowym dla europejskich gigantów.

Real Madryt interesuje się Francuzem od dłuższego czasu. Wpływa na to kilka czynników – m.in. jego zmysł taktyczny, szybkość działania oraz świetna forma fizyczna. Reprezentant Francji idealnie pasuje do profilu defensora, jakiego poszukują władze Los Blancos.

26-letni piłkarz jest obecnie wyceniany na 60 milionów euro. Konate w ostatnim sezonie wystąpił w 42 meczach. Zdobył dwie bramki i zaliczył też dwie asysty.

