Pietuszewski wybrał między Realem Madryt a Barceloną

Pietuszewski wybrał Barcelonę i Messiego
Oskar Pietuszewski tej zimy opuścił Jagiellonię Białystok i przeniósł się do FC Porto. O jego transferze mówiło się już dużo wcześniej, a media łączyły go z europejskimi gigantami. Ostatecznie wybrał Portugalię i klub, który pozwala mu na stabilny rozwój. Od zimowego okienka wiele się już zmieniło – skrzydłowy w nowym zespole robi prawdziwą furorę, a do tego miał okazję zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski.
Nie może dziwić, że nazwisko Pietuszewskiego jest przymierzane do czołowych europejskich klubów. Uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych nastolatków na całym świecie. Na ten moment nie ma mowy o opuszczeniu FC Porto, ale jeśli będzie kontynuował grę na tak wysokim poziomie, prędzej czy później dojdzie do kolejnego transferu z jego udziałem.
Kiedy jeszcze grał w Jagiellonii, w jego kontekście przewijała się nawet nazwa Barcelony. 17-latek nie ukrywa, że to jego ulubiona drużyna. W programie „Foot Truck” odpowiedział na serię szybkich pytań, wskazując Blaugranę nad Realem Madryt. Porównał również Leo Messiego do Cristiano Ronaldo, wybierając legendarnego Argentyńczyka.
Z pewnością zarówno skauci Barcelony, jak i Realu Madryt, mają Pietuszewskiego na swoich radarach. Jeśli kiedyś będzie miał podobny dylemat w przypadku przyszłego transferu, te odpowiedzi mogą poniekąd sugerować, na który kierunek będzie chciał postawić.