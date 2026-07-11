Vinicius Junior wciąż może opuścić szeregi Realu Madryt. Sytuacja Brazylijczyka jest bacznie monitorowana przez gigantów. Arsenal jest jednym z klubów, które obserwują gwiazdora Królewskich - donosi "TEAMtalk".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Arsenal patrzy w kierunku Viniciusa Juniora

Vinicius Junior wciąż nie jest pewny swojej sytuacji w Realu Madryt. Brazylijski gwiazdor nadal negocjuje warunki nowego kontraktu. Rozmowy jednak nie przesuwają się do przodu, więc coraz częściej pojawiają się głosy, że skrzydłowy opuści Estadio Santiago Bernabeu. Sytuacja 25-latka nie umknęła uwadze innym zespołem. Serwis „TEAMtalk” zdradza, że zawodnik Królewskich znajduje się w kręgu zainteresowań Arsenalu.

Mistrzowie Premier League bacznie monitorują całą sytuację związaną z Viniciusem Juniorem. Kanonierzy jeszcze nie myślą poważnie w sprawie transferu, ale trzymają rękę na pulsie. Wszystko jednak leży w rękach Realu Madryt. Jeśli Los Blancos spełnią finansowe oczekiwania zawodnika, to ten natychmiastowo złoży podpis na nowym kontrakcie. A jeśli nie, to wciąż będą pojawiały się w mediach pogłoski transferowe.

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Arsenal natomiast nieprzypadkowo patrzy w kierunku Viniciusa Juniora. Kanonierzy tego lata chcą dokonać zmian na lewym skrzydle. Prawa strona jest zarezerwowana przez Bukayo Sakę. Jeśli finalnie Brazylijczyk trafiłby na Emirates Stadium, to Mikel Arteta posiadałby w swoim arsenale klasowe skrzydła.

Vinicius Junior w poprzednim sezonie rozegrał 53 spotkania w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Brazylii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 22 trafienia, a także zaliczył 14 asyst.