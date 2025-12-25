Real Madryt żegna utytułowanego obrońcę
David Alaba w lecie 2021 roku zamienił Bayern Monachium na Real Madryt. Reprezentant Austrii dołączył do Królewskich po wygaśnięciu umowy z Bawarczykami. W szeregach Los Blancos do tej pory rozegrał 120 spotkań, a do swojego dorobku dopisał przede wszystkim dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów i La Liga.
Obecna umowa 33-latka wygasa 30 czerwca 2026 roku. Doświadczony obrońca po zakończeniu sezonu stanie się wolnym zawodnikiem. Real nie zamierza kontynuować współpracy z piłkarzem urodzonym w Wiedniu, o czym informuje Javier Rodríguez Pascual z ESPN.
Ten scenariusz nie jest zaskakujący. Alaba nie jest pierwszym wyborem Xabiego Alonso, a na dodatek od dłuższego czasu mierzy się z problemami zdrowotnymi. W poprzednim sezonie zanotował tylko 14 meczów, natomiast w trwających rozgrywkach pojawił się na murawie tylko cztery razy.
Jaka przyszłość czeka czterokrotnego triumfatora Champions League? Media sugerują powrót do Niemiec lub przeprowadzkę do Turcji.