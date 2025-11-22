Alaba łączony z wielkim powrotem. Dyrektor Bayernu nie pozostawił wątpliwości

David Alaba po sezonie może pożegnać się z Realem Madryt. Według Sky Sports w Niemczech mówi się o możliwym powrocie obrońcy do Bayernu.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: David Alaba

David Alaba wróci do Bayernu Monachium?

David Alaba ma ważny kontrakt tylko do końca sezonu, a Real Madryt nie śpieszy się z jego przedłużaniem. Austriak, który często zmaga się z kontuzjami, może odejść z Los Blancos za darmo. Wcześniej był kluczowym zawodnikiem Królewskich, ale teraz jego rola na boisku jest mniejsza, mimo że w szatni wciąż ma duże znaczenie.

Tymczasem w Monachium pojawiły się pytania o ewentualny powrót defensora do Bayernu. Christoph Freund wspomniał, że Alaba to ważna postać dla reprezentacji Austrii i Realu. Podkreślił jednak, że obecnie nie ma żadnych planów, aby sprowadzić go ponownie na Allianz Arena.

– Nie ma jeszcze żadnych planów. Ale wywarł ogromny wpływ na Bayern podczas swojego pobytu tutaj, to świetny i inteligentny facet, który również po zakończeniu kariery znajdzie dobrą drogę Nadal jednak chce grać w piłkę i wziąć udział w Mistrzostwach Świata z Austrią – powiedział dyrektor sportowy mistrza Niemiec.

Piłkarz spędził w Bayernie aż 13 lat, zdobył dwa tytuły Ligi Mistrzów i był jednym z liderów zespołu. Mimo że bawarski gigant chce wzmocnić obronę, spogląda raczej w innym kierunku.

Co ciekawe, z hiszpańskim klubem łączony jest Dayot Upamecano, którego kontrakt także wygasa w czerwcu. Jeśli Francuz trafi do Madrytu, Bayern może ponownie rozważyć Alabę, a sam obrońca chce jeszcze grać na wysokim poziomie.

