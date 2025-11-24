Real zatrzymany kolejny raz. Alonso apelował o reakcję

10:59, 24. listopada 2025
Luka Pawlik
Real Madryt tylko zremisował w niedzielę w meczu La Liga z Elche (2:2). Tym samym Królewscy przedłużyli serię meczów bez wygranej, a po spotkaniu głos zabrał Xabi Alonso.

Xabi Alonso
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso podsumował występ Realu Madryt

Real Madryt zaliczył w niedzielę drugi z rzędu remis w lidze hiszpańskiej, dzieląc się punktami z Elche. Tym samym Los Blancos są już od trzech meczów bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Ostatni raz Real wygrał z Valencią (4:0), co miało miejsce 1 listopada. Na temat tego spotkania kilka słów wyraził trener Xabi Alonso.

– Taka jest piłka nożna. Po dobrej serii pokazaliśmy wyniki, których nie chcieliśmy. Jesteśmy niezadowoleni, bo zawsze chcemy wygrywać, ale wciąż przed nami wiele meczów – powiedział Hiszpan, cytowany przez „Markę”.

– Musimy nadal analizować, co się stało. Zespół się nie poddał i walczy dalej. Wynik i mecz mogą być lepsze, ponieważ jesteśmy samokrytyczni. Musimy reagować na problemy. Chcemy się rozwijać – zaznaczył Xabi Alonso.

Real w tym tygodniu rozegra kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów. Już w środę ekipa z Madrytu zagra na wyjeździe z Olympiakosem. Mecz odbędzie się 26 listopada o godzinie 21:00. Z kolei kilka dni później, już w La Liga, stołeczna drużyna zmierzy się z Gironą.

Aktualny szkoleniowiec Realu, który latem zastąpił Carlo Ancelottiego, jak na razie prowadził drużynę w 23 meczach. Średni bilans punktowy Baska jest natomiast na poziomie 2,35 punktu na mecz. Xabi Alonso trafił do Realu po czasie spędzonym w Bayerze Leverkusen. Z niemiecką ekipą wygrał między innymi mistrzostwo Bundesligi.

Czytaj więcej: Real uspokaja kibiców. Znamy plan dotyczący Viniciusa