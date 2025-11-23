Real Madryt w 13. kolejce La Liga zmierzył się z Elche na Estadio Manuel Martinez Valero. Na początku drugiej połowy gospodarze zaskoczyli Królewskich, ale ci zdołali odpowiedzieć. Jednak to nie był koniec emocji.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Elche - Real Madryt

Real bez zwycięstwa. Szalony mecz na Manuel Martinez Valero

Podopieczni Xaviego Alonso przystępowali do tego spotkania jako wyraźny faworyt, ale gospodarzy nie wypadało skreślać. Elche w tym sezonie zatrzymało już Betis, Atletico, Sevillę czy Real Sociedad. Dlatego Real Madryt wcale nie mógł czuć się aż tak pewnie na Estadio Manuel Martinez Valero.

W pierwszej połowie obie ekipy oddały łącznie 15 strzałów, w tym pięć celnych. Trzy z nich to próby ekipy Edera Sarabii. Thibaut Courtois musiał się wykazać po uderzeniach Rafy Mira i Andre Silvy. Natomiast Króelwscy odpowiedzieli uderzeniami Kyliana Mbappe i Rodrygo.

Po zmianie stron Los Franjiverdes szybko udowodnili, dlaczego nie warto ich lekceważyć. Elche wyszło naprowadzenie po znakomitej akcji zespołowej. W jej końcowym fragmencie Aleix Febas rozegrał z Germanem Valerą i pokonał Courtoisa.

𝐄𝐋𝐂𝐇𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐙 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐄𝐌! 🔥



Fantastyczna akcja beniaminka! 😍



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSXkQI pic.twitter.com/9qtlqSX6Dm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 23, 2025

Real doprowadził do wyrównania w 78. minucie. Dean Hujsen znakomitym uderzeniem z powietrza wykorzystał zgranie Judea Bellinghama. Inaki Pena był bez szans. W 84. minucie gospodarze wrócili na prowadzenie. Alvaro Rodriguez, wychowanek Królewskich, po indywidualnej akcji oddał strzał z 16. metra i pokonał belgijskiego golkipera madrytczyków.

Dryżyna Xabiego Alonso nie dała za wygraną i w 87. minucie cieszyła się z bramki wyrównującej. Mbappe przytomnie dograł do Bellinghama, a ten z najbliższej odległości mieścił piłkę siatce. Chociaż Vinicus Junior wpadł na Penę, to sędzia nie anulował gola.

Szalony mecz w Hiszpanii! Elche walczy z Realem jak równy z równym! 🔥



📺 Trwa doliczony czas gry! Oglądamy w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSXkQI pic.twitter.com/8oFHpVCdEl — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 23, 2025

W doliczonym czasie gry Victor Chust obejrzał drugą żółtą kartkę, ale nie wpłynęło to na rezultat spotkania. Real Madryt tylko zremisował z Elche, ale utrzymał prowadzenie w tabeli La Liga. Kibice zgromadzeni na na Estadio Manuel Martinez Valero obejrzeli cztery trafienia.

Elche – Real Madryt 2:2 (0:0)

Aleix Febas 53′, Alvaro Rodriguez 84′ – Huijsen 68′, Bellingham 87′