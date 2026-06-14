Milan o krok od dogadania z nowym trenerem. Sensacyjny wybór!

Milan szuka trenera, który zastąpi Massimiliano Allegriego. Wydawało się, że zatrudniony na San Siro zostanie Oliver Glasner, ale sytuacja diametralnie się zmieniła. "A Bola" informuje o nowym faworycie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim faworytem do objęcia Milanu

Milan zakończył sezon 2025/2026 bardzo dużym niepowodzeniem, bowiem nie udało się awansować do Ligi Mistrzów. Na pewnym etapie wydawało się to praktycznie pewne, ale słaby finisz kampanii sprawił, że drużyna spadła dopiero na piątą lokatę. Konsekwencją jest nadchodzące rozstanie z Massimiliano Allegrim – jego kontrakt wciąż jest ważny, ale lada moment zostanie rozwiązany. Utytułowany szkoleniowiec ma przejąć Napoli, zaś na San Siro trwają poszukiwania jego następcy.

Do tej pory najwyżej stały notowania Olivera Glasnera. Były już opiekun Crystal Palace postanowił zmienić otoczenie i dołączyć do ekipy z wyższej półki. Rozmowy zmierzały do końca, ale dość niespodziewanie nastąpił poważny zwrot i strony znacząco się oddaliły. Co to oznacza? Wiele wskazuje na to, że Glasner jednak nie obejmie Milanu. „A Bola” informuje, że faworytem jest ktoś inny.

Na ten moment najbliżej posady w Mediolanie jest Ruben Amorim. Portugalczyk ma za sobą trudny czas, a po zwolnieniu z Manchesteru United musi się odbudować. Wierzy, że praca w Milanie jest dla niego szansą, aby zbudować zespół po swojemu i przywrócić go do gry o najwyższe cele.

Rozmowy pomiędzy Amorimem a Milanem są zaawansowane. Trener ma również na stole propozycję z Benfiki, ale wyżej ceni zainteresowanie włoskiego giganta. 41-latek od stycznia pozostaje na trenerskim bezrobociu, kiedy to pożegnał go Manchester United.