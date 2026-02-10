Real szykuje się na trudny czas. Gwiazda wypada z gry

Real Madryt przez dłuższy czas może być osłabiony brakiem jednego z zawodników w swojej kadrze. Na ten temat najnowsze wieści przekazał dziennikarz Ramon Alvarez de Mon.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real Madryt na dłużej bez Jude’a Bellinghama

Real Madryt w trakcie minionego weekendu mierzył się z Rayo Vallecano. W trakcie rywalizacji kontuzji doznał Jude Bellingham. Tymczasem nowe informacje dotyczące stanu zdrowia piłkarza przekazał dziennikarz Ramon Alvarez de Mon na platformie X.

Źródło poinformowało, że ofensywnie usposobiony zawodnik doznał urazu ścięgna udowego. Wygląda zatem na to, że Anglik może nie wrócić na boisko przed kwietniem. De Mon przekazał jednocześnie, że kontuzja może okazać się poważniejsza, niż początkowo przypuszczano. Bellingham może być wyłączony z gry nawet przez dwa miesiące.

22-letni piłkarz to 46-krotny reprezentant Anglii, który trafił do zespołu z Madrytu w lipcu 2023 roku. Kosztował wówczas 127 milionów euro. Bellingham związał się jednocześnie z Realem Madryt kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2029 roku. W trwającym sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 28 meczach. Zdobył w nich sześć bramek oraz zanotował cztery kluczowe podania.

Tymczasem już w najbliższy weekend Królewscy zmierzą się w ramach 24. kolejki ligi hiszpańskiej z Realem Sociedad. Spotkanie z Baskami rozpocznie się o godzinie 21:00. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od września 2025 roku. Wówczas górą był Real Madryt, wygrywając 2:1. Ogólnie w siedmiu ostatnich starciach między zespołami za każdym razem zwyciężał Real. Zespół z San Sebastián po raz ostatni wygrał z Królewskimi w maju 2023 roku (2:0).