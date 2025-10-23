Jorge Valdano przed El Clasico nie gryzł się w język. Mocne słowa o Barcelonie

FC Barcelona w niedzielę zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico. Tymczasem konkretnymi przemyśleniami na temat Katalończyków podzielił się Jorge Valdano w rozmowie z Movistar+.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Jorge Valdano

Jorge Valdano przed starciem Real Madryt – FC Barcelona

FC Barcelona z jasnym celem przystąpi do najbliższego ligowego spotkania z Realem Madryt, chcąc zdobyć Estadio Santiago Bernabeu. Tymczasem ciekawymi spostrzeżeniami przed szlagierem ligi hiszpańskiej podzielił się były dyrektor sportowy Los Blancos.

– Spodziewałem się, że Barcelona będzie o wiele silniejsza, niż jest teraz, nawet fizycznie – powiedział Jorge Valdano w rozmowie z Movistar+.

– Pewnego dnia widziałem, jak niektórzy zawodnicy, tacy jak Pedri, prosili o zmianę, bo byli bardzo zmęczeni… Wkładali w to o wiele więcej wysiłku, drużyna nie potrafiła sobie poradzić z presją, przez co cierpieli – kontynuował 70-latek.

– Każdy, kto przegra, będzie w szoku, ale za dwa tygodnie wróci na właściwe tory – zaznaczył Valdano.

Niedzielne starcie w ramach 10. kolejki ligi hiszpańskiej rozpocznie się o godzinie 16:15. Królewscy do rywalizacji podejdą po wygranej w środku tygodnia z Juventusem (1:0) w Lidze Mistrzów. Barcelona natomiast rozbiła wysoko Olympiakos (6:1).

W pięciu ostatnich meczach między Barcą a Realem, licząc wszystkie rozgrywki, za każdym razem górą byli Katalończycy. Stołeczna drużyna ostatnie zwycięstwo z Blaugraną odniosła dawno temu, bo w kwietniu 2024 roku. Wówczas madrycki zespół wygrał różnicą jednego trafienia (3:2). Było to wtedy ostatnie z trzech z rzędu wygranych El Clasico przez Real.

Czytaj więcej: Real – Barcelona już w niedzielę! Słowa Figo wywołały burzę przed mecze