Real Madryt w środowy wieczór podejmował Juventus w Lidze Mistrzów. Mecz ułożył się po myśli Hiszpanów. Drużyna Xabiego Alonso zwyciężyła rezultatem 1:0.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real Madryt pokonał Juventus

W środowy wieczór odbył się hit 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Real Madryt przed własną publicznością podejmował Juventus. Podopieczni Xabiego Alonso przystąpili do tej rywalizacji skromnym zwycięstwie nad Getafe (1:0). Stara Dama natomiast chciałaby zapomnieć jak najszybciej o swoim ostatnim występie, ponieważ okazała się gorsza od Como (0:2).

Od pierwszych minut rywalizacja na Estadio Santiago Bernabeu układała się niezwykle emocjonująco. Początek meczu należał do Juventusu, który tworzył wiele akcji bramkowych. Później w zasadzie do głosu dochodził jedynie Real Madryt. Ostatecznie kibice w pierwszej odsłonie nie obejrzeli goli. Drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

W drugiej połowie wreszcie zobaczyliśmy konkret. W 57. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Jude Bellingham. Anglik znalazł się w dobrym miejscu i z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki.

Juventus starał się odpowiedzieć, ale w kolejnych minutach więcej do powiedzenia miał Real Madryt. Królewscy byli zdecydowanie bliżej podwyższenia rezultatu niż włosi doprowadzenia do wyrównania. Finalnie na Estadio Santiago Bernabeu nie padło więcej bramek. Królewscy tym samym odnieśli niezwykle cenny zwycięstwo.

Real Madryt w kolejnym meczu czeka niezwykle trudne wyzwanie, ponieważ zmierzy się z FC Barceloną. Juventus natomiast zagra na wyjeździe z Lazio.

Real Madryt – Juventus 1:0

Bellingham (57′)