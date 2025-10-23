Real – Barcelona już w niedzielę! Słowa Figo wywołały burzę przed mecze

Real Madryt już w niedzielę zmierzy się z FC Barceloną w hicie La Liga, który odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu. Tymczasem przed tym meczem głos zabrał Luis Figo.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Figo

El Clasico na Bernabeu coraz bliżej. Figo nie ma wątpliwości, kto wygra

Real Madryt i FC Barcelona to obecnie dwie najlepsze ekipy w lidze hiszpańskiej, zajmujące dwa pierwsze miejsca w tabeli. W przeszłości barwy obu drużyn reprezentował Luis Figo. Portugalczyk cytowany przez „Markę”, wypowiedział się na temat zbliżającego się szlagieru.

– Myślę, że Real Madryt wygra 3:1. Grają u siebie, a to zawsze ma znaczenie. Poza tym będzie to dobry, emocjonujący mecz z golami – przekonywał były reprezentant Portugalii.

– Jeśli madrycka ekipa skupi się na tym, co wydarzyło się w zeszłym roku, wykorzysta to jako motywację. Niemniej każdy sezon zaczyna się od zera, z nowymi zawodnikami i innymi celami – podkreślił Figo.

– Tak naprawdę w El Clasico nigdy nie ma wyraźnego faworyta. To wyjątkowy mecz, niezależnie od formy, w jakiej się na niego przyjedzie – powiedział były piłkarz.

– Gospodarze mogą mieć niewielką przewagę, ale to niczego nie gwarantuje – podsumował Figo.

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od maja tego roku. Wówczas górą byli Katalończycy (4:3). Ogólnie w czterech ostatnich starciach ligowych między zespołami Real był górą dwukrotnie, a dwa razy lepsza była Barcelona.

Tymczasem ostatnia potyczka między ekipami na Estadio Santiago Bernabeu w lidze hiszpańskiej zakończyła się bardzo zaskakującym rozstrzygnięciem. Górą był Real, wygrywając różnicą aż czterech trafień (4:0). We wcześniejszym starciu Królewscy wygrali z kolei jednym golem (3:2).

