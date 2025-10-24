El Clasico tuż za rogiem. Pedri mówi o planie na Real Madryt

FC Barcelona już w niedzielę zmierzy się z Realem Madryt w hicie La Liga. Przed tym starciem głos zabrał Pedri, wyrażając swoje zdanie na temat tego, jak może wyglądać El Clasico.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri przed spotkaniem Real Madryt – FC Barcelona

FC Barcelona przystąpi do rywalizacji z Realem Madryt, chcąc objąć prowadzenie w tabeli ligi hiszpańskiej. Tymczasem na temat tego, jak może wyglądać rywalizacja w El Clasico, głos zabrał pomocnik Katalończyków.

– W zeszłym sezonie byliśmy na niesamowitym poziomie. Musimy do niego wrócić. W zeszłym sezonie wygrywaliśmy wszystkie mecze z Realem. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie tak samo. Nie mogę się doczekać El Clasico. To mecz, w którym każdy chce uczestniczyć – mówił Pedri cytowany przez „Markę”.

– Niemniej nie należy zbytnio brać pod uwagę obecnej formy drużyn przed tym meczem. Ogólnie, jeśli chodzi o El Clasico, poprzednie mecze niewiele znaczą. Aczkolwiek po Lidze Mistrzów wyjdziemy na boisko pewni siebie i gotowi na dobry występ – podkreślił zawodnik.

– Real Madryt stara się dominować w posiadaniu piłki i jest bardzo silny w ataku. Będzie ciężko, ale postaramy się ich zdominować i kontrolować grę – mówił Pedri.

Katalończycy aktualnie zajmują drugie miejsce w tabeli rozgrywek, mając na koncie 22 punkty. W tym sezonie Barcelona w dziewięciu spotkaniach wygrała siedem razy, w jednym meczu zremisowała i w jednym starciu przegrała. W ostatnim spotkaniu ligowym Blaugrana pokonała Giornę 2:1.

Niedzielny hit La Liga rozpocznie się o godzinie 16:15. Rywalizacja odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu.

