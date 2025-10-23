Xabi Alonso postawi wszystko na Kenana? Jasny przekaz w sprawie dużego transferu

Real Madryt chce mieć u siebie Kenana Yildiza. TMW podaje natomiast, że Xabi Alonso jest gotowy wyrazić zgodę na sprzedaż każdego gracza oprócz Kyliana Mbappé, aby pozyskać Turka.

Kenan Yildiz

Xabi Alonso pod wrażeniem Kenana Yildiza

Real Madryt jest w trakcie przygotowań do niedzielnego El Clasico z FC Barceloną. Tymczasem w mediach nie brakuje spekulacji na temat ewentualnych wzmocnień Los Blancos. Ciekawe wieści na ten temat przekazało TuttoMercatoWeb, odnosząc się do wywiadu ze znanym na włoskim rynku agentem piłkarskim.

Giovanni Branchini w rozmowie z popularnym portalem przekazał, że klub z Madrytu jest zdeterminowany, aby pozyskać Kenana Yildiza. Według menedżera, między innymi Fabio Mirettiego, trener madryckiej ekipy Xabi Alonso jest do tego stopnia zdeterminowany, aby sprowadzić Turka, że jest gotowy sprzedać każdego zawodnika z wyjątkiem Kyliana Mbappe, by pozyskać 20-letniego skrzydłowego.

Kenan Yildiz jest dzisiaj wyceniany na 75 milionów euro. Piłkarz trafił do ekipy z Turynu w lipcu 2022 roku, a do pierwszej drużyny wielokrotnych mistrzów Serie A dołączył w listopadzie 2023 roku. Aktualny kontrakt tureckiego gracza obowiązuje do 2029 roku.

W tym sezonie Kenan Yildiz wystąpił jak dotąd w 10 spotkaniach, licząc ligę włoską i Ligę Mistrzów. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył cztery kluczowe podania. Okazję na poprawę swojego bilansu reprezentant Turcji będzie miał w najbliższą niedzielę. Wówczas w ramach ósmej kolejki Serie A zagra w Rzymie z Lazio. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

