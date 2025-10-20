Deco nie owijał w bawełnę. Barcelona ma jasno określony plan

FC Barcelona w ostatnio według mediów miała mieć ambitne plany związane z zimowym oknem transferowym. Tymczasem ciekawym przekazem podzielił się dyrektor sportowy Katalończyków.

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco z jasnym oświadczeniem w sprawie zimowych wzmocnień

FC Barcelona jest obecnie wiceliderem La Liga, mając dwa oczka straty do pierwszego Realu Madryt. Tymczasem ostatnia wypowiedź dyrektora sportowego Blaugrany mogła zaniepokoić kibiców w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami okna transferowego. Deco wprost mówił o planie klubu.

– Zrobiliśmy wszystko, co chcieliśmy i mogliśmy w letnim oknie transferowym. Wielu potrzebuje czasu, żeby wrócić do gry. Transfery zimą nie są częścią naszych planów – powiedział Portugalczyk cytowany przez Cadena SER.

Gigant ligi hiszpańskiej kilka miesięcy temu wzmocnił się, pozyskując między innymi takich zawodników jak Joan García, Roony Bardghji czy Marcus Rashford. Wymienieni gracze mają być zatem tymi kluczowymi, którzy będą mieć wpływ na postawę Blaugrany.

Barcelona w tej kampanii, po rozegraniu dziewięciu spotkań ligowych, ma na swoim koncie siedem zwycięstw, jeden remis i jedną porażkę. Okazję na poprawę swojego bilansu Katalończycy będą mieć już w najbliższy weekend w hicie La Liga przeciwko Realowi Madryt. Mecz odbędzie się 26 października o godzinie 16:15.

Zanim jednak odbędzie się szlagier, to we wtorek wieczorem drużyna Hansiego Flicka zagra w Lidze Mistrzów z Olympiakosem. Rywalizacja w elitarnych rozgrywkach rozpocznie się 21 października o godzinie 18:45.

Czytaj więcej: Lamine Yamal może pobić rekord Neymara? PSG szykuje coś gigantycznego