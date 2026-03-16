Laporta znów u steru Barcelony. Padły słowa, które rozpalą kibiców

Joan Laporta został ponownie wybrany prezydentem FC Barcelony. Działacz nie krył zadowolenia z tego powodu. - Damy sobie tyle siły, że nic nas nie powstrzyma - mówił.

Joan Laporta po wygraniu wyborów na prezydenta Barcelony

Joan Laporta był w powszechnej opinii faworytem do wygrania wyborów na prezydenta FC Barcelony. Niemniej kontrkandydat w osobie Victora Fonta do końca liczył, że jednak przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Finalnie wygrał dotychczasowy szef klubu, który pozwolił sobie na konkretny komentarz po ponownym wyborze na szefa Blaugrany.

– Jestem wdzięczny temu wspaniałemu klubowi, którego członkowie wciąż głosują, wybierając prezesa. To unikatowe zjawisko na świecie. Szczególne podziękowania dla wszystkich członków, którzy oddali głosy w tym święcie obywatelskiej dumy i ducha Barcelony – powiedział Laporta cytowany przez „Mundo Deportivo”.

– Członkowie klubu zagłosowali za wnioskiem o jedność, a nie o konfrontację. To poparcie dla naszych działań – dokończenia renowacji Camp Nou i projektu Espai Barca – zaznaczył Hiszpan.

– Dziękujemy wszystkim za udział. Ten niesamowity wynik da nam tyle siły, że nic nas nie powstrzyma. Będziemy bronić Barcelony bez względu na wszystko – uzupełnił Laporta.

Aktualny szef klubu z Camp Nou będzie rządził Barceloną w trakcie trzeciej kadencji. 63-latek był też prezydentem klubu w latach 2003-2010, zastępując Enrica Reynę Martineza. Drugą kadencję zaczął natomiast w marcu 2021 roku. W tym przypadku jego poprzednikiem był Josep Maria Bartomeu.