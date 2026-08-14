Arteta wskazał główny cel Arsenalu. Potrzeba aż 70 milionów euro!

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Był Alvarez i Vinicius. Arsenal ma nowy cel transferowy

Arsenal ewidentnie przymierza się do transferu nowej gwiazdy do ofensywy. Swego czasu mocno zabiegał o Juliana Alvareza, a do niedawna kusił Viniciusa Juniora wizją wielkich zarobków i rolą lidera drużyny. Żaden z tych piłkarzy finalnie nie trafi na Emirates Stadium. Plan się nie zmienia – mistrzowie Anglii chcą wzmocnić zespół napastnikiem klasy światowej. Numerem jeden na liście życzeń Mikela Artety ma być Victor Osimhen.

W 2024 roku Osimhen sensacyjnie wybrał kierunek turecki, ale oczywiście nie zniknął z radarów europejskich gigantów. Jego bilans w Galatasaray robi wrażenie – w 74 występach uzbierał 59 bramek oraz 16 asyst. Teraz może wrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie, a Arsenal jest gotowy wyłożyć na niego wielkie pieniądze. Mowa o minimum 70 milionach euro.

Turecki klub zgodzi się na sprzedaż 27-latka, ale chce odrobić zdecydowaną większość zainwestowanej w niego kwoty. Kanonierzy już są zaangażowani w tę operację i zamierzają dopiąć ją przed zamknięciem letniego okienka. Arteta uważa, że Nigeryjczyk jest brakującym ogniwem jego drużyny i zapewni nieprzewidywalność, która pomoże w wygrywaniu spotkań.

🚨 Arsenal are pushing hard to sign Victor Osimhen, who is a top priority for Mikel Arteta.



The Gunners are confident they can complete a deal for the striker before the transfer window closes.



Galatasaray have not set a firm price but want to recover at least their €70M… pic.twitter.com/kAzhIaoL2O — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 14, 2026

To nie pierwszy raz, gdy Osimhen jest przymierzany do transferu na Wyspy Brytyjskie. Przez lata zabiegali o niego chociażby Manchester United czy Chelsea.