Arteta wskazał główny cel Arsenalu. Potrzeba aż 70 milionów euro!

13:32, 14. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sebastien Denis

Arsenal zamierza tego lata wzmocnić atak, sprowadzając nową gwiazdę. Na liście życzeń Mikela Artety pierwszą pozycję zajmuje Victor Osimhen. Kanonierzy mocno o niego zabiegają - twierdzi Sebastien Denis.

Mikel Arteta
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Był Alvarez i Vinicius. Arsenal ma nowy cel transferowy

Arsenal ewidentnie przymierza się do transferu nowej gwiazdy do ofensywy. Swego czasu mocno zabiegał o Juliana Alvareza, a do niedawna kusił Viniciusa Juniora wizją wielkich zarobków i rolą lidera drużyny. Żaden z tych piłkarzy finalnie nie trafi na Emirates Stadium. Plan się nie zmienia – mistrzowie Anglii chcą wzmocnić zespół napastnikiem klasy światowej. Numerem jeden na liście życzeń Mikela Artety ma być Victor Osimhen.

W 2024 roku Osimhen sensacyjnie wybrał kierunek turecki, ale oczywiście nie zniknął z radarów europejskich gigantów. Jego bilans w Galatasaray robi wrażenie – w 74 występach uzbierał 59 bramek oraz 16 asyst. Teraz może wrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie, a Arsenal jest gotowy wyłożyć na niego wielkie pieniądze. Mowa o minimum 70 milionach euro.

Turecki klub zgodzi się na sprzedaż 27-latka, ale chce odrobić zdecydowaną większość zainwestowanej w niego kwoty. Kanonierzy już są zaangażowani w tę operację i zamierzają dopiąć ją przed zamknięciem letniego okienka. Arteta uważa, że Nigeryjczyk jest brakującym ogniwem jego drużyny i zapewni nieprzewidywalność, która pomoże w wygrywaniu spotkań.

To nie pierwszy raz, gdy Osimhen jest przymierzany do transferu na Wyspy Brytyjskie. Przez lata zabiegali o niego chociażby Manchester United czy Chelsea.

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