SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti: Arda Gueler zasługuje na szansę

Arda Gueler początku swojego pobytu w Realu Madryt nie może uznać za udany. 19-latek nie potrafi się przebić do składu Królewskich, na co na pewno wpływ miały liczne kontuzje. Co prawda ofensywny pomocnik od pewnego czasu jest regularnie powoływany przez Carlo Ancelottiego, ale zazwyczaj nawet nie podnosi się z ławki rezerwowych. To pod koniec sezonu ma ulec zmianie, a przynajmniej tak wynika z ostatnich słów włoskiego trenera.

– Arda Gueler czuje się bardzo dobrze i jest gotowy do gry. Zasługuje na szansę, bez wątpienia. Wkrótce ponownie zobaczycie go na boisku. Dam mu minuty – powiedział Carletto podczas konferencji prasowej przed spotkaniem Real Sociedad – Real Madryt (cytowany przez Fabrizio Romano). Mecz w ramach 33. kolejki La Ligi odbędzie się już dzisiaj (piątek, 26 kwietnia) o godzinie 21:00. Niewykluczone zatem, że sześciokrotny reprezentant Turcji dziś wieczorem znajdzie się wyjściowej jedenastce.

Los Blancos są bowiem już niemal pewni zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, a jakby tego było mało, to przez problemy żołądkowe wypadł Jude Bellingham. Okoliczności sprzyjają więc zdolnemu ofensywnemu pomocnikowi. Arda Gueler w 7 spotkaniach obecnego sezonu strzelił 1 bramkę. Na murawie spędził jednak tylko 98 minut.