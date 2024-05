PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferland Mendy

Ferland Mendy otrzyma ofertę nowego kontraktu od Realu Madryt

Wydawało się, że Ferland Mendy po zakończeniu obecnego sezonu opuści Real Madryt, a jego miejsce na Estadio Santiago Bernabeu zajmie Alphonso Davies. Francuz w ostatnich tygodniach imponuje jednak znakomitą dyspozycją, co nie oczywiście nie przechodzi bez uwagi włodarzy Królewskich. Władze Los Blancos doceniają postawę 28-latka i wszystko wskazuje na to, że zmieniły zdanie w sprawie przyszłości bocznego defensora.

Jak bowiem poinformował Jose Felix Diaz na łamach hiszpańskiej gazety “MARCA”, Ferland Mendy otrzyma od Realu Madryt ofertę przedłużenia kontraktu. Mistrzowie La Ligi chcą podpisać nową umowę z lewym obrońcą. To z kolei pod znakiem zapytania stawia potencjalny transfer wyżej wspomnianego Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium. Co więcej, kanadyjski zawodnik w tym sezonie nie prezentuje najwyższej formy.

Ferland Mendy z powodzeniem występuje w barwach stołecznego klubu od lipca 2019 roku, kiedy to przeprowadził się do czternastokrotnego zdobywcy Ligi Mistrzów za 48 milionów euro z Olympique’u Lyon. Dziewięciokrotny reprezentant Trójkolorowych w 33 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę. Fachowy portal “Transfermarkt” urodzonego we francuskiej miejscowości Meulan-en-Yvelines piłkarza wycenia na około 20 milionów euro.