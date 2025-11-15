Perez odejdzie z Realu Madryt? Prezes giganta błyskawicznie zareagował na doniesienia

W Hiszpanii pojawiły się plotki o możliwej rezygnacji Florentino Pereza. Jak podaje Pepe Alvarez na portalu X, prezydent Realu Madryt ma rozważać odejście w przyszłym roku, mimo że jego kadencja trwa do 2028.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florentino Perez nie myśli o odejściu

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że Florentino Perez może zrezygnować z funkcji prezesa już w przyszłym roku, mimo że jego kadencja kończy się dopiero w 2028 roku.

Jednak te doniesienia zostały szybko zdementowane przez Jose Manuela Moreno. Prezydent Realu Madryt zapytany o swoją przyszłość miał odpowiedzieć, że nawet przez chwilę nie myślał o rezygnacji w przyszłym roku. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że informacje o odejściu Pereza były fałszywe.

Zapytałem o to Florentino. "Nawet nie przeszło mi przez myśl, by odejść w przyszłym roku" – odpowiedział. Amen. [@josemorenoco] https://t.co/0Bj48W15Ki — Los Galácticos (@_LGalacticos) November 14, 2025

Jednocześnie wiele osób zastanawia się, kiedy dojdzie do prawdziwej zmiany władzy w klubie. Odejście 78-latka jest bliżej niż dalej, ale na razie wygląda na to, że zamierza on dokończyć swoją prezydenturę.

Florentino Perez pierwszy raz stanowisko prezesa Królewskich objął w latach 2000 – 2006. Po trzech latach ponownie przejął tę funkcję i od tamtej pory pracuje w klubie nieprzerwanie od 2009 roku.

