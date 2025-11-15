Perez odejdzie z Realu Madryt? Prezes giganta błyskawicznie zareagował na doniesienia

Florentino Perez nie myśli o odejściu
W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że Florentino Perez może zrezygnować z funkcji prezesa już w przyszłym roku, mimo że jego kadencja kończy się dopiero w 2028 roku.
Jednak te doniesienia zostały szybko zdementowane przez Jose Manuela Moreno. Prezydent Realu Madryt zapytany o swoją przyszłość miał odpowiedzieć, że nawet przez chwilę nie myślał o rezygnacji w przyszłym roku. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że informacje o odejściu Pereza były fałszywe.
Jednocześnie wiele osób zastanawia się, kiedy dojdzie do prawdziwej zmiany władzy w klubie. Odejście 78-latka jest bliżej niż dalej, ale na razie wygląda na to, że zamierza on dokończyć swoją prezydenturę.
Florentino Perez pierwszy raz stanowisko prezesa Królewskich objął w latach 2000 – 2006. Po trzech latach ponownie przejął tę funkcję i od tamtej pory pracuje w klubie nieprzerwanie od 2009 roku.
