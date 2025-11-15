Real dostanie zastrzyk gotówki? Może zarobić na swoim byłym piłkarzu

Real Madryt może zarobić na swoim byłym piłkarzu dzięki klauzuli. Jak podaje Il Messaggero, Lazio może sprzedać Mario Gilę.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Inter chce obrońcę Lazio

Mario Gila może niedługo odejść z Lazio. 25-latek jest pewnym punktem swojej drużyny i regularnie występuje w Serie A. W ten sposób Real Madryt ponownie może zyskać na transferze swojego wychowanka, ponieważ wciąż posiada połowę praw do zawodnika.

Defensorem zainteresowanie wyraził Inter Mediolan. W związku z tym ewentualny transfer obrońcy zagwarantuje Los Blancos solidny zastrzyk gotówki. Według włoskich mediów Nerazzurri planują wyłożyć około 20 milionów euro.

Gila trafił do Realu w 2018 roku z Espanyolu. Spędził cztery lata w rezerwach i zanotował dwa występy w pierwszej drużynie. W końcu przeniósł się do Lazio, gdzie rozwinął swoje umiejętności i udowodnił swoją wartość. We Włoszech swoją dobrą formą przyciągnął uwagę klubów z czołówki.

Inter chce wzmocnić defensywę i szuka solidnego stopera, który od razu wskoczy do składu. W związku z tym wybór padł na obrońcę Lazio. Królewscy nie planują jego powrotu i mogą liczyć na to, że transakcja zostanie szybko sfinalizowana. Jeśli tak się stanie, hiszpański gigant otrzyma 10 milionów euro.

