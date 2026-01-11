Perez negocjuje grube miliony dla Realu Madryt. Tyle chce od sponsorów

Real Madryt rozpoczął rozmowy w sprawie przedłużenia umów sponsorskich. Na ten moment trwają negocjację z Adidasem oraz Fly Emirates. Florentino Perez chce aż 300 milionów euro rocznie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt ma dostać 300 mln euro od sponsorów – tyle chce Perez

Real Madryt od lat był klubem, który zgarniał rekordowe przychody z umów sponsorskich. W sezonie 2025/2026 według raportu przygotowanego przez Finance Football drużyna z Hiszpanii ma najwyższy kontrakt sponsorski ze wszystkich drużyn w Europie. Porozumienie zawarte z liniami lotniczymi Fly Emirates gwarantuje im 70 milionów euro rocznie.

Z informacji dziennika AS wynika, że Florentino Perez jest w trakcie renegocjowania kontraktu. Nowa umowa ma przekroczyć 100 milionów euro za sezon. Na tym jednak nie koniec, ponieważ Królewscy negocjują także umowę z Adidasem. Co prawda obecne porozumienie z gigantem produkującym obuwie i odzież sportową obowiązuję do 2029 roku. Natomiast prezydent klubu chce zapewnić sobie nową umowę, która będzie korzystniejsza finansowo. Obecnie niemieckie przedsiębiorstwo płaci Realowi rocznie 120 mln euro.

Jak podaje Jose Felix Diaz, planem Florentino Pereza jest, aby sponsorzy zasilali klubową kasę kwotą co najmniej 300 milionów euro rocznie. Bez wątpienia byłyby to rekordowe umowy w historii. Żaden klub na świecie nie otrzymuje takich sum od swoich sponsorów.

Obecnie podopieczni Xabiego Alonso biorą udział w Superpucharze Hiszpanii. W finale zmierzą się z FC Barceloną. Z kolei w rozgrywkach La Liga zajmują 2. miejsce w tabeli po rozegraniu 19 spotkań. Strata do Blaugrany wynosi cztery punkty.