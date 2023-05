Leo Messi, który latem rozstanie się z PSG, jest łączony z powrotem do FC Barcelony. Pedri w rozmowie z El Hormiguero przyznał, że chciałby ponownie grać z legendarnym Argentyńczykiem.

Coraz więcej wskazuje na to, że Leo Messi wróci do FC Barcelony

Blaugrana pracuje nad spełnieniem wymagań La Ligi

Piłkarze Barcy liczą na powrót Argentyńczyka

Pedri pragnie znowu dzielić szatnię z Messim

Zawodnicy FC Barcelony wyraźnie popierają pomysł powrotu Leo Messiego na Camp Nou. W takim tonie wypowiadali się m.in. Robert Lewandowski czy Ronald Araujo, a ostatnio swoje “trzy grosze” dołożył także Pedri, który udzielił wywiadu w programie telewizyjnym “El Hormiguero”.

– Wszędzie widzę plotki na temat Leo Messiego… Będąc szczerym, bardzo chciałbym jego powrotu do Barcy. Oczywiście to zależy od klubu i od samego piłkarza, ale mam nadzieję, że ten transfer dojdzie do skutku – powiedział Pedri cytowany przez Fabrizio Romano.

Hiszpański pomocnik miał już okazję występować razem z kapitanem reprezentacji Argentyny. Pedri dzielił szatnię FC Barcelony z Leo Messim w sezonie 2020/2021.